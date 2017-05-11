خسارة منتخب اليد أمام المغرب في دورة التضامن الاسلامي

الاصلاح نيوز-

خسر المنتخب الوطني لكرة اليد اليوم أمام نظيره المغربي بنتيجة 16/27 في ثاني مبارياته بدورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة في العاصمة الأذرية باكو بمشاركة 3500 رياضي من 57 دولة.

وكان لاعب المنتخب الوطني خالد عز الدين أفضل مسجل في المباراة برصيد ستة أهداف، فيما كان هشام بورقيبة أفضل مسجل للمغرب برصيد أربعة أهداف، ويتنافس المنتخب ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات تركيا والمغرب والعراق.

وتبدأ غدا المشاركة الأردنية في الملاكمة عبر الأولمبي حسين عشيش في وزن فوق 91 كغم وشقيقه زياد عشيش في وزن 69 كغم ومحمد الوادي وزن 56 كغم.

بترا