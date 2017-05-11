عبيدات: الخضار والفواكه الأردنية آمنة

الاصلاح نيوز –

قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ان خضارنا وفواكهنا امنة، وكل مايقال بخلاف ذلك، مجرد اشاعة تستهدف ضرب منتجنا الوطني واقتصادنا والاساءة لمزارعينا.

وبين عبيدات خلال حديثه في حملة ‘شركاء في المسؤولية’ بمحافظة الكرك التي اطلقها فرع المؤسسة لاقليم الجنوب بحضور محافظ الكرك سامي الهبارنه وممثلي فعاليات رسمية واهلية وتجار، ان المؤسسة وفي اطار متابعتها لما قيل بخصوص وجود متبقيات مضرة في منتجاتنا الزراعية عمدت الى اخذ عينات من مختلف اصناف الخضار والفواكه ومن مختلف الاسواق المركزية في المملكة واجرت لها فحوصا مخبرية، وكانت النتائج مريحة الا من نسبة ضئيلة سببها استخدام بعض المزارعين لمبيدات رديئة الجودة مايؤكد عدم دقة هذه الاشاعة.

واضاف عبيدات ‘كما هي خضارنا وفواكهنا هو ايضا غذاؤنا الذي يباع في الاسوق، فالمستورد منه يخضع لفحوصات دقيقة قبل دخوله للمملكة للتاكد من جودته ومطابقته للمواصفات، وكذلك الحال بالنسبة للمنتجات المحلية من مختلف اصناف الاغذية التي قد يشوبها احيانا عارض ما جراء ظروف التخزين والنقل.’

وفي رده على ملاحظات طرحها الحضور لفت عبيدات الى ان تداخل الصلاحيات في موضوع الرقابة على الاسواق سيختفي عند تطبيق نظام اللامركزية الذي يخول المؤسسة العامة للغذاء والدواء المرجعية الوحيدة بهذا الشان، فيما اشار الى استعداد المؤسسة لتنظيم عملها في المحافظة من خلال تشكيل لجنة عليا يراسها المحافظ وعضوية كافة الجهات المعنية بموضوع جودة وسلامة الغذاء وممثلين للتجار، بحيث تكون هذه اللجنة المرجعية في معالجة القضايا الناشئة عن مخالفات في مجال الصحة وسلامة الغذاء.

وفي معرض حديثه حث عبيدات المواطنين على عدم التهافت لشراء وتخزين المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك لوجود مخزون استراتيجي منها يكفي المملكة لستة اشهر، مشيرا الى ضرورة تضافر جهود كافة الاطراف ذات العلاقة للتصدي لتجار البسطات الذين يبيعون مواد غذائية مشكوك بمصدرها وصلاحيتها، وخاصة البلديات التي يخولها قانونها استخدام القوة ان لزم الامر لازالة البسطات المخالفة.

بدوره محافظ الكرك سامي الهبارنه أكد دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الحفاظ على سلامة غذائنا ودوائنا، داعيا الى تعميق التعاون بين كافة الجهات الرسمية المعنية بمراقبة الاسواق والحفاظ على جودة الغذاء والدواء المباع للمواطنين، لافتا الى مسؤولية المواطن في ابلاغ الجهات المعنية عن اية مخالفات يلحظها في هذا الشان.

رئيس غرفة تجارة الكرك صبري الضلاعين برأ تجار المحافظة في مجملهم من مسؤولية الاتجار في المواد الغذائية غير الصالحة ، لى توحيد جهود الجهات الرقابية العاملة في مجال الغذاء ، وقال ان اكثر من يضبطون لاتجارهم بمواد غذائية منتهية الصلاحية هم اناس غير مرخصين لمزاولة العمل التجاري والذين يمارسون تجارتهم داخل منازلهم ، فيما دعا الضلاعين الى توحيد جهود الجهات الرقابية على الغذاء في المحافظة ، اضافة الى المطالبة بالتصدي الحازم لتجار البسطة الذين يحضرون في معظمهم كما قال من خارج المحافظة والذين ينشطون بحسب الضلاعين ابان شهر رمضان المبارك الذي نستعد لاستقباله .

مدير فرع المؤسسة في اقليم الجنوب المهندس سائد هلسه عرض الى اهداف الحملة التي اطلقت وقال انها تؤسس لشراكة فاعلة بين كافة الجهات المعنية بالرقابة على الاغذية من رسمية ومن تجار ومواطنين ، وبين الهلسه مسعى الفرع القائم لخلق ثقافة غذائية من خلال برامج التوعية والتثقيف التي تستهدف التاجر والمستهلك معا ، وبين هلسه ان الفرع يستند في عمله الى قاعدة بيانات تشير الى وجود 21184 منشاة غذائية في محافظة الكرك ، جميعها كما قال تخضع لزيارة غير معلنة للتاكد من مراعاتها لمتطلبات الصحة والسلامة العامة ، فيما يعمل الفرع حاليا ، اضاف هلسه لانشاء قاعدة بيانات مماثلة تخص محافظتي الطفيلة ومعان ، واشار ايضا الى الاستعدادات القائمة لاستقبال شهر رمضان المبارك بما يضمن رقابة صارمة ودقيقة على الاسواق مدى ساعات اليوم ومن خلال غرفة طوارىء ستقام في مبنى الفرع .

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