الوحدات يتحضر برسم التعويض ويغلق تدريباته

الاصلاح نيوز –

كثف فريق الوحدات من تدريباته استعدادا لمباراته أمام الفيصلي في ذهاب دور الأربعة من مسابقة كأس الأردن- المناصير- لكرة القدم، والتي تجري عند الساعة السابعة من مساء يوم غدٍ الجمعة على استاد عمان الدولي، برسم تعويض ما فاته من ألقاب محلية لهذا الموسم-كأس الكؤوس، درع اتحاد الكرة ودوري المناصير-، واستعادة روح الفريق الذي يناور على طريق لقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يلاقي فيه الوحدة السوري ذهابا في بيروت.

استعادة الروح

كانت كلمات رئيس النادي يوسف الصقور فور انتخابه رئيسا للنادي إلى اللاعبين من خلال لقائهم على هامش تدريباته الاستعدادية، تنطلق نحو الطلب من اللاعبين تحمل مسؤولياتهم اتجاه النادي والجماهير والقميص الأخضر، مشددا على تقديم الأداء المقنع والممتع المؤدي إلى النتيجة المطلوبة.

كلمات فيها العلاج النفسي واستعادة روح الفريق، والتي وضعت خطوة مهمة أمام المدير الفني للفريق عدنان حمد، الذي انطلق إلى ترتيب أوراقه بما يتناسب مع متطلبات مباراة الذهاب، ووفقا للأوراق المكشوفة للفريق المنافس وفق مشاهداته وملخصاته خلال منافسات الدوري، الى جانب معرفة جاهزية أوراقه وحضور مفاتيح لعبه، لتقديم الفريق بالشكل المطلوب تكتيكيا، دفاعا عن سيرته التدريبية وجهازه المعاون في ختام موسمهم الكروي مع الوحدات بشكل يلبي طموحات جماهيره إلى حد ما في لقبي كأس المناصير والقاري.

إغلاق التدريبات وغيابات

أغلق الجهاز الفني لفريق الوحدات بقيادة العراقي عدنان حمد، تدريبات الفريق أمس واليوم على ملعب النادي بمنطقة غمدان امام وسائل الاعلام والجماهير، قبل ان يدخل الفريق في معسكر مغلق، يهدف من خلاله رفع الجاهزية الذهنية والنفسية تجهيزا لتنفيذ تعليماته وأفكاره التكتيكية الخاصة باللقاء، في خطوة لإبقاء اللاعبين بمستوى المباراة ودفعهم نحو تحقيق المطلوب من مباراة الذهاب التي تقام على ارض وأمام جماهير الفريق المنافس- الفيصلي-.

على صعيد متصل، يبحث المدير الفني للفريق حمد وجهازه الفني، عن تعويض الاوراق التي يفتقدها الفريق في مباراة الجمعة، حين يغيب المدافع طارق خطاب بسبب الإيقاف، الى جانب المصابين أدهم القريشي، عمر قنديل ومحمد مصطفى، في الوقت الذي اتضحت الى حد كبير أوراقه البديلة خلال مباراة الفريق الاخيرة امام الحسين اربد في ختام دوري المناصير، إلا ان الخيارات النهائية تبقى في ذهن حمد وفقا لترتيباته الخاصة بلقاء الديربي.

“حيرة الجماهير وأسبابها”

تعرف جماهير الوحدات بعشقها الكبير ووفائها لفريق ناديها الوحدات، وحرصت على الوقوف خلفه حتى في المباريات التي تقام خارج الديار في كل مكان، الا انها تقف في حيرة من أمرها في مباراة ذهاب دوري الأربعة من مسابقة كأس الأردن، حيث هناك من ينادي إلى مقاطعة المدرجات، خشية قيام نفر من الجماهير المتعصبة بإطلاق الشتائم ضد الحكام مثلا أو أي سلوك يدفع اللجنة التأديبية الى حرمانها من حضور مباراة الإياب التي تقام على أرض الوحدات بالعشرين من الشهر الحالي، واخرى عبرت عن رفضها لقرار الاجتماع التنسيقي الخاص بتوزيع المدرجات بين الفريقين 75 % للفيصلي و25 % للوحدات، وإن كانت تقر بحق الفريق المضيف، إلا ان هناك أصواتا نادت بتوحيد النسبة في مباراتي الذهاب والإياب بـ50 % لجماهير كلا الناديين.

الوفود تهنئ مجلس الإدارة

على صعيد متصل أمّت العديد من الوفود الرسمية وعدد من النواب ورؤساء واعضاء الاتحادات والأندية الرياضية والفاعليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المحلي، مقر نادي الوحدات لتقديم التهنئة لأعضاء مجلس الادارة بفوزهم بثقة الهيئة العامة في الانتخابات التي جرت مؤخرا.

وزار نادي الوحدات خلال اليومين الماضيين، للتهنئة، كل من رئيس لجنة أمانة عمان

د. يوسف الشواربة، رئيس هيئة المديرين في جامعة عمان الأهلية د. ماهر الحوراني رئيس جامعة عمان الأهلية، وفد من اتحاد الكرة ضم نائب رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى الطباع، وعدد من الأعضاء وبعض الموظفين، بالإضافة إلى عدد من النواب منهم أحمد الهميسات، عبد المحسيري، مجحم الصقور، عمر قراقيش، ورؤساء النادي السابقون ولاعبوه القدامى، والعديد من ممثلي الأندية المحلية ومؤسسات المجتمع المحلي.