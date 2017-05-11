وفود تزور نادي الفيصلي مهنئة بلقب الدوري

الاصلاح نيوز –

يدخل فريق النادي الفيصلي لكرة لقدم، معسكرا مغلقا في أحد فنادق العاصمة، وذلك عقب الجرعة التدريبية مساء اليوم، التي سيخوضها الفريق ضمن استعداداته لمواجهة شقيقه فريق الوحدات عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الجمعة على ستاد عمان الدولي، في ذهاب دور الأربعة من بطولة كأس الأردن لكرة القدم.

فريق الفيصلي المنتشي بلقب الدوري قبل أيام، يتمتع بمنعويات عالية، واصرار على تحقيق نتيجة ايجابية خصوصا أن المباراة تقام على ملعبه وبين جماهيره، إضافة للمستوى المتطور والقوة الهجومية والاداء الجماعي الذي ميز”الازرق” منذ تولى المدير الفني المونتينيجري نيبوشا الذي نقل الفريق لطريقة وأداء وحضور في الميدان بصورة مختلفة عن السابق.

وخاض الفيصلي أمس، جرعة تدريبية على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب، بمشاركة كافة اللاعبين بمن فيهم ابراهيم الزواهرة الذي لم يحسم بعد موضوع مشاركته في مباراة “الديربي”، وحرص نيبوشا على التحدث للاعبين وحثهم على مواصلة العطاء والابداع على ارض الملعب، مشيدا بقدرات فريق الوحدات، مشيرا إلى انه يحترم كافة الفرق المنافسة، مؤكدا قدرة لاعبيه على تحقيق المطلوب بفضل امكانياتهم الفنية المميزة، ومهاراتهم العالية.

ويعرف الجهاز الفني للفيصلي الذي يضم ايضا إلى جانب نيبوشا المدرب العام فراس الخلايلة، ومدرب الحراس سلامة عيد نقاط القوة والضعف وامكانيات فريق الوحدات بشكل كامل، وسيعمل على استغلالها مبكرا، واللقاء يعد الثاني في عهد نيبوشا مع الوحدات بعدما انتهت المواجهة الأولى والتي جرت في منافسات مرحلة الاياب لصالح الفيصلي بهدفين لواحد.

ويضع بيبوشا اليوم الرتوش الاخيرة على التشكيلة التي سيخوض لقاء “كلاسيكو” الكرة الأردنية، من خلال الوجبة التدريبية الخفيفة التي يجرها الفيصلي على ملعب النادي بغمدان، وتركز التشكيلة على الجانب الهجومي دون اغفال الواجبات الدفاعية أمام فريق يملك عناصر جيدة، وتبدو التشكيلة التي خاضت المباراة الختامية في الدوري أمام سحاب الأقرب مع تغيير بسيط، بتواجد الحارس معتز ياسين وأمامه الثنائي محمد أبو زريق وياسر الرواشدة، في حين يقود عدي زهران الميمنة وابراهيم دلدوم الميسرة ويتواجد الرباعي بهاء عبدالرحمن وخليل بني عطية وانس الجبارات ويوسف الرواشدة في منطقة العمليات، فيما تتنوع واجبات الهجومي للثنائي المتألق الليبي أكرم الزوي والبولندي لوكاس بين صناعة الالعاب والاختراقات والتسديدات، ويملك بيبوشا خيارات إضافة بوجود بلال قويدر ويوسف النبر وغيرهما.

وحرصت إدارة النادي برئاسة سلطان العدوان على دعم اللاعبين ماليا ومعنويا قبل المواجهة الصعبة والمهمة، ورفع معنوياتهم، وحثهم العدوان على مواصلة العروض الفنية القوية والالتزام بالروح الرياضية، وتقديم مباراة جميلة مع اخوانهم لاعبي الوحدات.

وفود رسمية وشعبية تتوافد على النادي

شهد مقر النادي الفيصلي خلال الايام الماضية، توافد العديد من الشخصيات الرياضية والرسمية وإدارات الأندية لتقديم التهاني لأسرة النادي ورئيسه سلطان العدوان، بالفوز بلقب الدوري للمرة 33 في تاريخه.

كما أقام إدارة النادي يوم الاثنين الماضي، احتفالا خاصا بهذه المناسبة واستقبال المهنئين، وحرصت جماهير الفريق على الاحتفال باللقب على انغام الأغاني الوطنية، وشكرت إدارة النادي جميع الذين قدموا التهاني للنادي مؤكدة اعتزازها بجميع الأندية الأردنية.

إلى ذلك فهمت” الغد”، أن أحد مالكي القنوات الفضائية عرض على إدارة الفيصلي تسمية القناة التي يملكها (قناة الفيصلي الرياضية)، حيث أن إدارة النادي الفيصلي ستدرس الموضوع بشكل جدي، لعرض تاريخ ومسيرة النادي منذ بداية تأسيسه.