مورينيو يتلقى النبأ السعيد من ريال مدريد

الاصلاح نيوز-

قال صحفي إسباني إن فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أعطى الضوء الأخضر لانتقال لاعبه الويلزي غاريث بيل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، الصيف المقبل.

وكشف الناقد الإسباني، بيبي إسترادا، في حديث إلى برنامج “الشيرينغويتو”، أن جوزيه مورينيو قام باتصال مباشر مع وكيل أعمال غاريث بيل.

وقال بيبي استرادا “وكيل أعمال بيل مستاء مما حدث مع موكله في ريال مدريد وبدأ التفاوض مع أندية إنجليزية، بينما أكد المدير الرياضي للريال أنه سينظر في عرض اليونايتد”.

وحول مسألة انتقال بيل إلى مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية القادمة، أضاف “لقد تحدثوا مع مورينيو الذي حصل على كلمة نعم، لهذا السبب سيقدمون عرضاً إلى ريال مدريد”.

وسئل الناقد الإسباني إيناكو كانو عن رحيل غاريث بيل، فأجاب “لا أحد يمنع وكيل أعماله من التحدث إلى أندية أخرى.. بيل غاضب ويريد الرحيل هذا الصيف”.(سكاي نيوز)