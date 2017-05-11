رفض إدخال 1440 طن منتجات زراعية مستوردة في 4 أشهر

الاصلاح نيوز-

رفضت وزارة الزراعة، من خلال كوادرها في المراكز الحدودية، إدخال 78 إرسالية منتجات زراعية مستوردة مخالفة للمواصفات والمقاييس الاردنية، خلال الاربعة أشهر الاولى من العام الحالي.

وقدّر الناطق الإعلامي للوزارة نمر حدادين حجم هذه الإرساليات بـ”1440 طنا”، تم إتلاف ما مجموعه 470 طنا منها، وإعادة تصدير ما مجموعه 970 طنا، فيما تم خلال العام الماضي التعامل، مع “445 إرسالية مستوردة مخالفة للمواصفات والمقاييس بمجموع 7875 طنا تم إتلاف 212 ارسالية منها بمجموع 2295 طنا وإعادة تصدير 233 إرسالية بمجموع 5580 طنا”.

وبحسب تعليمات ضبط الجودة للمنتجات الزراعية الصادرة عن وزارة الزراعة، يتم التعامل مع الإرساليات المستوردة والمصدرة أو المعدة للتسويق المحلي المخالفة “إما بإعادتها إلى بلد المنشأ أو إتلافها او إعادة تصديرها”.

ووفق حدادين، تعاملت أجهزة الوزارة مع إرساليات مخالفة واردة من حوالي 30 دولة، موضحا أن “هذا لا يعني بالضرورة أن منتجات هذه الدول جميعها مخالفة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية، وإنما قد تحدث مخالفات في بعض الشحنات المصدرة لكثير من الدول منها الأردن.

وبين أن “هذه الشحنات وردت من كل من اسبانيا، تركيا، سلطنة عُمان، مصر، الهند، النرويج، ايطاليا، لبنان، روسيا، فرنسا، السعودية، قطر، الإمارات، الصين، فلسطين، الارجنتين، البرازيل، سورية، اوكرانيا، الفلبين، السويد، رومانيا، تايلاند، بنغلاديش، اليمن، الكويت، الصين، هولندا، سيرلانكا، كندا، اليونان”.

على صعيد متصل، شدد وزير الزراعة خالد الحنيفات على ضرورة “فحص البضائع المستوردة والمصدرة لتكون ضمن المواصفات الأردنية، وتشديد الرقابة من قبل الفنيين في الوزارة على السوق المحلي لتطبيق المواصفات”.

ووعد الحنيفات، خلال لقائه امس رئيس وأعضاء جمعية أزهار القطف ونباتات الزينة، بدراسة مطالب الجمعية وتطبيق المنسجم منها مع التشريعات النافذة وتقديم كل الدعم لإنجاح نشاط الجمعية وأهمها عملية التسويق والعمالة الزراعية.

من جهته، طالب رئيس الجمعية مازن الغلاييني بـ”إصدار رخص للمزارعين والشركات والمحلات العامة لتحديد المشتري في سوق الزهور وتنفيذ مشروع المشتل في البقعة لإنتاج اشتال عالمية الجودة من ازهار القطف”.

إلى ذلك، بدأت وزارة الزراعة بتنفيذ حملة ارشادية وتوعوية مبرمجة زمنيا طيلة فترة موسم الانتاج في جميع المحافظات بهدف “اتباع وتبني الممارسات الزراعية، وخصوصا الالتزام بتطبيق الطرق المثلى والاستخدام الآمن للمبيدات وحسب الاستخدام الموصى به لكل محصول، ومراعاة فترة الأمان”، وفق حدادين.

وبين حدادين في تصريح صحفي أمس أن “الفرق الميدانية مستمرة في تنفيذ زيارات ميدانية مكثفة للمزارعين وعقد ندوات وورش عمل خاصة بذلك، وأخذ العينات اللازمة من المحاصيل الخضرية المعد توريدها للسوق المحلية والتنسيق مع مديرية مختبرات الثروة النباتية فيما يخص إعداد العينات المراد جمعها لغايات فحصها بإشراف الوزارة”.

كما سيتم التعميم على كافة مشاغل توضيب الخضار والفواكه بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الزراعة الخاصة بترخيص هذه المنشآت مع مراعاة تحديد مصدر أي ارساليات من الخضار يتم توريدها لهم لغايات التوضيب.