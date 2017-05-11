الناصر: 40 % من سكان مناطق الشمال لاجئون

الاصلاح نيوز –

قال وزير المياه والري حازم الناصر ان ازمة اللجوء السوري التي ما تزال تراوح مكانها حملت الأردن أعباء كبيرة، مضيفا أن الأردن يحتاج لمزيد من الدعم والمساعدة العاجلة لمواجهة الأعباء الكبيرة التي تلقي بظلالها على كافة مناحي الحياة.

واضاف أن الاردنيين يتقاسمون العبء مع اللاجئين حيث لا يمكن فصل مجتمعاتهم عن المجتمعات المحلية، مما يدفع لتنفيذ مشاريع في جميع المناطق، ويزيد من عبء ارتفاع كلفة الخدمات وصعوبة وضع الخطط المناسبة للأعوام القادمة وعدم القدرة على الموائمة بين النمو وارتفاع الطاقة، حيث يوجد أكثر من 40 % من سكان مناطق الشمال هم من اللاجئين.

وبين الناصر، خلال لقائه امس وفد كبار مساعدي اعضاء الكونغرس الاميركي، أن الدعم الاميركي لقطاع المياه كان لها الدور الابرز في تمكين ادارة القطاع من التخفيف من حدة الاوضاع التي يعانيها المواطنون. واستعرض الخطط التي اقرتها الوزارة للوصول بحلول ناجعة لقطاع المياه حتى العام 2028 في واحدة من أكثر الدول فقرا بالمياه بالارتقاء بخدمات المياه عبر التزويد الآمن للمواطن بكميات كافية وبنوعية تضاهي مثيلاتها في أرقى دول العالم.

من ناحيتهم، أبدى أعضاء الوفد عن تقديرهم للاردن للدور الكبير الذي يقوم به في تحمل مسؤوليات المجتمع الدولي في التعاطي مع اللاجئين السوريين، مؤكدين اهتمام الولايات المتحدة في توسيع آفاق التعاون مع الاردن وتقديم حلول في مجال ادارة المياه الحديثة.

واطلع الوفد خلال جولة له على مركز التحكم والسيطرة على النقلة النوعية في ادارة وتشغيل ومراقبة مصادر المياه وسرعة الاستجابة مع ملاحظات المياه.