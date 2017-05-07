فتح باب الترشيح لجائزة الدولة التشجيعية لهذا العام

أعلنت وزارة الثقافة عن فتح باب الترشيح لجائزة الدولة التشجيعية لعام 2017 في حقول الأدب، والعلوم الاجتماعية، والفنون حتى يوم الخميس تاريخ 2017/5/25 .

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، ان شروط الترشح لنيل الجائزة هي: أن يكون المرشح أردني الجنسية، وأن لا يتجاوز عمره أربعين عاماً حتى تاريخ 2017/5/30 ، وأن يكون النتاج أو المشروع المقدم لنيل الجائزة منشورا أو معلنا عنه، وأن تتوافر فيه الأصالة والتميز، وأن لا يكون قد مضى على نشره أو الإعلان عنه أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه، وأن لا يكون قد سبق تقديمه للحصول على درجة علمية، أن لا يكون قد سبق حصوله على أي جائزة، سواء داخل المملكة أو خارجها.

واضافت، انه يجوز لمن لم يحصل على الجائزة ممن تقدموا لها أن يتقدم مرة أخرى للحصول عليها وفقا للأحكام الواردة في نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم (23) لسنة 2007، ولا يجوز لمن فاز بجائزة الدولة التشجيعية في أي حقل أن يتقدم لها مرة ثانية.

ودعت الوزارة الراغبين بالترشح لتزويدها بمعلومات وافية عن السيرة الأدبية والعلمية والفنية وفق النموذج المعد على موقع الوزارة، وأن يكون الترشيح في مجال الحقل المخصص للجائزة، وهي: أدب الطفل – القصة، وحقوق الإنسان، والموسيقى التصويرية. ويمكن الحصول على نموذج الترشح من خلال الموقع الالكتروني للوزارة www.culture.gov.jo، وتسليم الوثائق المطلوبة لوزارة الثقافة.