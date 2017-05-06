’ أمان’ … برنامج لعلاج أمراض السرطان من شركة الشرق العربي للتأمين

الاصلاح نيوز-

تقدم شركة الشرق العربي للتأمين |gig |برنامج أمان لعلاج أمراض السرطان لحماية نفسك وعائلتك مع تغطية شاملة ومتكاملة لعلاج المرض بـ 3.5 دنانير شهرياً فقط وسقف سنوي يصل إلى خمسين ألف دينار. يمنح برنامج أمان المستفيدين خدمات تأمينية طبية بتغطية كاملة ومميزات فريدة داخل وخارج المستشفى من إقامة وعناية حثيثة وفحوصات مخبرية وأتعاب الطبيب وعمليات تجميلية وترميمية لمرضى سرطان الثدي وغيرها من التغطيات الأخرى.

ومن الجدير بالذكر أن شركة الشرق العربي للتأمين، تسعى دائماً لتؤمّن منتجات تمتاز بالشمولية لحماية العملاء وعائلاتهم من خلال دراسة عميقة للسوق المحلي ومعرفة متطلباتهم، وضمان تلبية كافة متطلبات المريض.

ومن هنا حرصت الشركة دائماً على توسعة الشبكة الطبية وهو ما نجحت به حيث أنها تمتلك أكبر شبكة طبية، مع عدد مؤمنين يتجاوز الـ 325 ألف مؤمن (ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف مؤمّن).

إن وجود الشركة ضمن مجموعة الخليج للتأمين من شأنه تطوير البرامج بشكل مستمر حيث أن من أولويات المجموعة هو طرح كل ما هو جديد أو تطوير البرامج الحالية لتقديمها بأعلى المعايير العالمية.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 06-5609888