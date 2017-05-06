كابرا عن كابر .. محمد ارتيمة يتسلم راية الولاء والعطاء

– ارتيمة لا يجامل في قضايا الوطن ولم يزاود يوما على حبه لبلده

– ارتيمة: الشعب الاردني من كافة الاصول والمنابت ومن مختلف الطوائف محكوم بقدر واحد ومتوافق على القيادة الهاشمية

– اللامركزية افضل من المجالس البلدية ومجلس النواب لكن الحكومات لم توفير مقومات اللامركزية

– محمد ارتيمة ينجح في استقطاب 40 مصنعا توظف اكثر من 1000 شخص من ابناء المجتمع المحلي

– ارتيمة: نجحنا في نقل المسلخ إلى الماضونة وسنعلم على نقل محطة تنقية عين غزال

– ارتيمة: لنتعاضد ونكون يد واحد لنجعل منطقة ماركا وجهة المستثمرين

الاصلاح نيوز- محمد سبتي

هناك وفي احدى احياء ماركا الشمالية في عام 1942 كان منزل عبدالكريم ارتيمة الذي شُيد من الحجارة الخليلية والنابلسية مزارا لكافة الأردنيين، حيث جمع صاحبه بكرمه وحسن ضيافته وعطائه ابناء الضفتين على اختلاف توجهاتهم واديانهم، لتتزين المنطقة باسمه وتصبح حي ارتيمة في ماركا الشمالية، وليصبح منزل عبدالكريم ارتيمة بمثابة الجذور التي شقت الارض الطيبة لتنبت الخير والعطاء.

ومن وحي الكرم والجود والوطنية ولد جزاع عبدالكريم ارتيمة ذلك البطل الاردني الذي شهد له التاريخ عندما أسر وهو جريح اول جنرال اسرائيلي حتى اطلق عليه المغفور له الحسين بن طلال لقب “الحصان” لما كان له من بطولات في ساحة معركة الكرامة عام 1968.

اليوم وبعيدا عن التاريخ المشرف لـ آلـ “ارتيمة” وبطولات أبنائها وتضحياتهم نتحدث عن محمد هزاع عبدالكريم ارتيمة الذي لم يكن كالكثيرين من الذين ورثوا مجدا فاضاعوه لا بل سار على درب جده وابيه واخذ على عاتقه خدمة المجتمع المحلي لمنطقة ماركا حتى أصبح شريكا في كل منزل وفي كل شارع وفي كل حي بمنطقة ماركا.

محمد ارتيمة “ابو اليزيد” محب للخير والعطاء، لا يجامل في قضايا الوطن، تطوع لخدمة المجتمع المحلي دون انتظار مقابل، ولم يزاود يوما على حبه لبلده وسموه ورفعته، والمواقف شواهد.

لم تغير المناصب افكاره الاجتماعية التي تربى عليها ، فقد بقي شابا أردنيا وطنية بسيطا متواضعا ، حريصا على نسج علاقات اجتماعية مع بسطاء الناس في مواقعهم، ورغم كل أعماله ألا انه يجد متسعا من وقته للمشاركة في العمل العام في جانبه الخيري، ولا يتوانى عن مساعدة المئات من العائلات المعوزة وكفالة الأيتام والإنفاق على طلبة العلم في الجامعات، ودعم الاعلام والصحافة والمثقفين والاكاديميين من ابناء الوطن.

استهل “ابو اليزيد” حديثه بكلمة معبرة تعكس واقعنا العربي القومي المشرف في محيطنا الملتهب حيث قال :”الشعب الاردني من كافة الاصول والمنابت ومن كافة الطوائف محكوم بقدر واحد ومتوافق على القيادة الهاشمية، ويدين بالولاء والانتماء لسيدنا جلالة الملك عبدالله الثاني، وعلى كل ابناء الاردن الواحد السير خلف ملك البلاد الذي يسعى لسمو الوطن ورفعته بعكس الحكومات المتعاقبة والتي فشلت في ادارة البلاد وخلقت الكثير من الازمات”.

وفي معرض حديثه عن اللامركزية اكد ارتيمة لـ “الاصلاح نيوز” ان اللامركزية تستند الى توجيهات ملك البلاد وتعتبر كنظام افضل من المجالس البلدية وافضل من مجلس النواب لكن للاسف الحكومات المتعاقبة لم تعمد على توفير مقومات اللامركزية والتي تتطلب لتطبيقها ما يقارب الـ 3 مليار دينار.

وتحدث ارتيمة عن انتخابات امانة عمان وعن الحملات الانتخابية وعن الاشخاص الذي سيخوضون الانتخابات قائلا:”لتستمر عجلة التطور في عمان وبالتحديد في منطقة ماركا يجب ان نختار شخصيات وطنية تعمل ليس لتحقيق مصالح شخصية او مكتسبات ضيقة بل تعمل لتحقيق الخدمات المرجوة للمجتمع المحلي، ويجب ان يكونوا من سكان المنطقة لان الدخلاء لا يدركون ماهية المجتمع المحلي واحتياجاته ومتطلباته.

واستعرض ارتيمة منجازاته ابان توليه رئاسة اللجنة المحلية لمنطقة ماركا الدورة الماضية، حيث ساهم في استحداث اول شبكة انارة “ليد” على مستوى المملكة، وفي انشاء جسر المشاة امام المركز الصحي وفي اعادة تاهيل ملعب حديقة حمزة وحديقة اسكان ماركا بعد ان كانا متهالكين، بالاضافة لاعادة تأهيل حدائق ماركا منها حديقة فاطمة الزهراء وحديقة الامير عمر الفيصل، وانشاء حديقة اسكان ماركا بتكلفة تتجاوز 340الف دينار بمكرمة ملكية، كما عمل على اعادة تأهيل جسر المشاة مقابل محطة فلسطين وجسر المشاه مقابل شركة الكوكاكولا.

وكان الفضل لـ “ابو اليزيد” في اعادة تأهيل دوار ماركا بالكندرين المضاء، واضاءة مدخل اسكان الديار من دوار اسكان ماركا بـ 27 عامود كهرباء ، وكان له الفضل ايضا في تأهيل ارصفة كثيرة في المنطقة بمبلغ تجاوز الـ 250الف دينار، بالاضافة لتعبيد وفتح عدد من الشوارع.

واكد ابو اليزيد انه نجح في نقل المسلخ الى منطقة الماضونة وتجري في الوقت الحاضر التجهيزات في الماضونة ليتم نقله في عام 2018، لافتا الى انه سيسعى بكل ما اوتي من قوة لنقل محطة التنقية الواقعة بمنطقة عين غزال .

وبين ابو اليزيد انه نجح عن طريق المرونة في الاجراءات وتسييرها في استقطاب تقريبا 40 مصنعا توظف اكثر من الف شخص من ابناء المجتمع المحلي .

وذكر رئيس اللجنة المحلية لمنطقة ماركا انه سيطالب بالاسراع في اخراج المخطط الشمولي كما اراد سيد البلاد لتوجيه الاستثمارات الى مناطق عمان الشرقية، وسيطالب الحكومة بتوفير اربع مدارس ثانوية وثلاث مراكز صحية بالاضافة لتحويل المركز الصحي في التطوير الحضري الى مركز صحي شامل ، واعادة تجهيز غرفة الطوارئ في مركز صحي ماركا الشامل التي اصبحت مستودع قرطاسية لوزارة الصحة ، واستحداث قاعات متعددة الاغراض في منطقة ماركا لخدمة المجتمع المحلي، كما سيطالب باستملاك اراضي في بعض المناطق وانشاء حدائق.

وشدد ارتيمة على ضرورة مشاركة كافة سكان ماركا الشمالية بالانتخابات التي ستجرى يوم 15 اب من العام الجاري ، وعلى ضرورة اختيار الشخص المناسب بالاستناد الى كفاءته وقدرته ومدى تواصله مع المجتمع المحلي، واختيار شخص من القاطنين في المنطقة لان الدخلاء عليها لا يدركون متطلبات المنطقة واحتياجاتها، ولا يكترثون بها .

وفي ختام حديثه أكد “أبو اليزيد” ان منطقة ماركا اكبر مناطق امانة عمان الكبرى ومكتظة بالسكان لهذا بحاجة الى ابنائها سواء في مجلس الامانة او في مؤسسات المجتمع المدني وزاد قائلا:” لنتعاضد ونكون يد واحد لنجعل منطقة ماركا وجهة المستثمرين”.