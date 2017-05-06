ذوو قتيل مأدبا يرفضون استلام جثته

الاصلاح نيوز-

رفض ذوو شاب عشريني، قتل في ظروف يعتقد انها جاءت على خلفية قضية “ثأر” الثلاثاء الماضي، في بلدة حنينا بمحافظة مادبا غربي الأردن، استلام جثته، حتى تكشف الأجهزة الأمنية عن القاتل وتلقي القبض عليه.وشددت والدة المجني عليه أن العائلة لن تقبل استلام جثة ابنها إلا عندما تلقي الأجهزة الأمنية القبض على القاتل.

وقتل شاب عشريني رمياً بالرصاص مساء الثلاثاء الماضي أمام مكان إقامته في حنينا بمحافظة مادبا الذي انتقل إليه مع عائلته في نيسان عام 2015، إثر جلوة عشائرية من بلدة الجديدة في الكرك.فيما أكد عم المغدور أن العائلة أبلغت الأجهزة الأمنية والحاكم الإداري في المنطقة بتلقيهم “تهديدات جدية بالثأر” على إثر المشاجرة السابقة، إلا أنها لم تتخذ إجراءً بحقها، على حد تعبيره.من جانبه، قال مصدر أمني إن إجراءات احترازية اتخذت بمحيط بلدة الجديدة في الكرك وقرب مسكن ذوي المجني عليه في حنينا، فور وقوع الحادثة، مضيفاً أن التحقيقات ما زالت جارية.