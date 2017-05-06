“المياه” تضبط أكثر من 30 ألف اعتداء على خطوط رئيسية وفرعية

الاصلاح نيوز-

قالت وزارة المياه والري ان حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة كشفت المزيد من الاعتداءات في مناطق مختلفة من المملكة، مبينة انها ضبطت اكثر من 30 الف اعتداء على خطوط المياه الرئيسية والناقلة منذ انطلاقها في حزيران 2013.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت ان حملتها ضبطت خلال شهر نيسان الماضي عددا من الحفارات المخالفة كانت تقوم بأعمال حفر لآبار لسحب المياه وبيعها بطرقة غير قانونية حيث تم تحويل اصحابها للجهات القضائية المختصة ليصل اجمالي عدد الحفارات المخالفة المضبوطة والمحجوزة لدى الوزارة 51 حفارة، كما ردمت 9 آبار مخالفة تقوم بسحب المياه الجوفية واستخدامها بطرق مخالفة للزراعة، وتم احالة أصحابها للجهات المختصة وتغريمهم الغرامات المالية التي اقرتها تعديلات قانون سلطة المياه، ليصل عدد الابار التي تم ردمها منذ انطلاق الحملة الى 890 بئرا مخالفة.

وأشارت كذلك الى ضبط 690 حالة اعتداء على خطوط مياه رئيسية خلال نيسان الماضي وازالة 1678 حالة اعتداء على اراضي الخزينة في مناطق وادي الاردن، واكثر من 12091 حالة اعتداء على مقدرات ومنشآت.

وحول تحصيل المبالغ المالية المترتبة على مخالفات الابار بدل اثمان المياه المسحوبة بطريقة مخالفة لري مزروعات والمقدرة بـ 9ر7 مليون دينار، بينت الوزارة انه تم تحصيل 85ر2 مليون دينار من إجمالي هذه المبالغ، إضافة الى تفعيل حملتها لتحصيل اثمان المياه والمبالغ المستحقة على المواطنين ومشتركي المياه بدل فواتير مياه الشرب والصرف الصحي.-(بترا)