الأردن يراقب وقف إطلاق النار في سوريا والمناطق الآمنة ستكون مغلقة أمام الطيران

-الاصلاح نيوز

رجح رئيس الوفد الروسي و مبعوث الرئيس الروسي للتسوية السورية ومفاوضات أستانا ” الكسندر لافرينتيف” مشاركة الاردن في الرقابة على وقف إطلاق النار في المنطقة الجنوبية من سوريا .

ونقلت قناة روسيا اليوم عن لافرينتيف قوله : أن العمل على صياغة نظام الرقابة على وقف إطلاق النار لم يكتمل بعد ، وأنه لم يتم بعد تحديد الدول التي سترسل مراقبيها إلى مناطق وقف التصعيد، لكنه رجح مشاركة الأردن في الرقابة على وقف إطلاق النار في المنطقة الجنوبية.

وقال ان سيحظر على طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن العمل في أجواء مناطق وقف التصعيد بسوريا منذ التوقيع على المذكرة الخاصة بإنشاء هذه المناطق.

وأوضح أن هذا الحظر ليس مسجلا في المذكرة، ولكن “هذه المناطق مغلقة منذ الآن أمام طلعات التحالف الدولي”.وتابع الدبلوماسي الروسي أن الدول الضامنة ستتابع عن كثب عمليات التحالف الدولي فيما يخص التزامه بحظر العمل في أجواء مناطق وقف التصعيد.

وشدد قائلا: “المذكرة لا تسمح بعمل الطيران الحربي (في أجواء المناطق) ولا سيما طيران التحالف الدولي.

ومهما كان ذلك بإبلاغ مسبق أم دون إبلاغ، لقد تم إغلاق هذه المسألة”.وأوضح أن الأهداف التي يُسمح للتحالف الدولي بضربها في سوريا هي مواقع “داعش” في منطقة الرقة وفي عدد من البلدات قرب الفرات، وفي دير الزور وفي الأراضي العراقية.

وأوضح قائلا: “نشر مراقبين من أي دول ثالثة وإشراكهم في بعثات المراقبة بالأشرطة الآمنة التي ستنشئ عند حدود مناطق وقف التصعيد يتم بالتوافق بين الدول الضامنة”.

واشارت روسيا اليوم الى انه سبق لروسيا أن عبرت عن استعدادها لإرسال مراقبيها إلى تلك المناطق.ووصف الدبلوماسي الروسي العمل على الوثائق الأخرى قيد الدراسة في إطار مفاوضات أستانا، بأنه صعب جدا ويتطلب دراسة مفصلة للعديد من المسائل والتحلي بالحذر البالغ، خاصة فيما يتعلق ببنود الاتفاقية التي تتناول المسؤولية عن خرق نظام وقف إطلاق النار، مضيفا أنه رغم مرور 3 أشهر على بدء العمل في هذا الاتجاه، فإنه لم يتم حتى الآن التوافق بشأن آلية لمحاسبة منتهكي الهدنة.

وأكد أن الدول الضامنة اقتربت من استكمال العمل على وضع اتفاقية حول تشكيل فريق معني بتبادل الأسرى في سوريا.

لكنه قال إن عمل الخبراء في أستانا انتهى حاليا، وإن التوقيع على الاتفاقية تم تأجيله.هذا وكانت الدول الضامنة قد وقعت على المذكرة الخاصة بإنشاء 4 مناطق لوقف التصعيد، وذلك خلال الاجتماع الختامي لمفاوضات “استانا 4” بحضور وفدي المعارضة السورية المسلحة والحكومة.

وتؤكد المذكرة أن ريف إدلب بالكامل والغوطة الشرقية بريف دمشق وأجزاء من أرياف حلب واللاذقية وحماة وحمص ودرعا والقنيطرة ستكون مشمولة بمناطق وقف التصعيد في سوريا.