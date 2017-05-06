كيم يأمر قواته بالاستعداد لـ”كسر ظهر العدو”!

-الاصلاح نيوز

من منطقة بحرية متنازع عليها مع الشطر الكوري الجنوبي، دعا زعيم كوريا الشمالية قواته إلى التأهب التام لـ”كسر ظهر العدو”.

أثناء تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وحدات مدفعية جيش بلاده في جزيرتين صغيرتين في البحر الاصفر، تقعان بالقرب من حدود بحرية متنازع عليها مع كوريا الجنوبية، أمر عسكرييه بالاستعداد التام لـ”كسر ظهر العدو مع أول أمر” يصدر إليهم.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الشمالية المركزية أن كيم جونغ أون تفقد جزيرة جيونغ جيه-دو، من مركز مراقبة على جزيرة ومو-دو، وبعد أن قرأوا على مسامعه تقريرا عن أخر تحركات “قوات العملاء” المعادية الكورية الجنوبية شمال غرب الجزيرتين، وعن أوضاع الوحدات العسكرية في جزيرة مو –دو التي تم تعزيزها، قام بمراجعة خطة لهجوم مدفعي للحامية الجديدة على المواقع المعادية.

وتقع جزيرتا جيونغ جيه-دو، ومو-دو على بعد 6.5 و11 كيلومترا على التوالي عن جزيرة يونبيونغ التابعة لكوريا الجنوبية.

ونشر الجيش الشعبي لكوريا الشمالية منصات صاروخية على الجزيرتين الصغيرتين يترواح مداها بين 12 و27 كيلومترا.

وتتمركز بجزيرة “مو-دو” الشمالية وحدة المدفعية الساحلية التي قامت بتنفيذ قصف مدفعي استهدف جزيرة يونبيونغ في نوفمبر 2010، ما أسفر عن مقتل جنديين للشطر الكوري الجنوبي وإصابة 17 آخرين.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله “يتعين على قوات الصفوة من وحدات المدفعية التي تتولى حماية خط المواجهة الجنوبي الغربي أن تحتفظ بحالة التأهب القصوى لكسر ظهر الأعداء بمجرد صدور أول أمر بذلك”.

وتزامنت زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى الجزيرتين مع قيام الجيش الكوري الجنوبي بمراجعة حالة التأهب للقتال في الجزر الواقعة في الحدود المائية الغربية مؤخرا.

المصدر: وكالات