مارادونا: خرجت من الغيبوبة بفضل ابنتي

-الاصلاح نيوز

كشف أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا، بأنه لم يتعاط المخدرات منذ 13 عاما، وأنه سيتولى تدريب نابولي الإيطالي في يوم من الأيام، فيما إذا رغب جمهوره في ذلك.

وصرح مارادونا في مقابلة مع قناة “كانالي 5” الإيطالية ستبث بالكامل يوم غد السبت: “لم أتعاط المخدرات منذ 13 عاما.. وأقضي وقتا ممتعا الآن في لعب الكرة مع أبنائي”.

وأشار الأسطورة إلى أن الدعم الذي تلقاه من عائلته في الأوقات الصعبة كان له دور كبير في حياته، وبالأخص من قبل ابنته دالما.

واعترف مارادونا بدور ابنته، قائلا: “نجحت في الخروج من الغيبوبة بفضل ابنتي”.

ويعد مارادونا واحدًا من الشخصيات الرياضية المثيرة للجدل، حيث تم توقيفه لمدة 15 شهرًا في العام 1991، بعد ثبوت تعاطيه الكوكايين في إيطاليا، وتم إرساله إلى بلاده من كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة، بعد ثبوت تعاطيه المخدرات، مادة “الايفيدرين”.

ورد مارادونا، الذي صنع أمجاد نابولي عندما لعب معه في الفترة (1984-1991)، على سؤال حول إمكانية توليه تدريب نابولي في يوم من الأيام، قائلا: “إذا رغب الجمهور في هذا، سأفعلها”.

وخاض مارادونا (56 عامًا)، تجربة تدريبية مع منتخب الأرجنتين، ونادي الوصل الإماراتي، قبل أن يبتعد عن التدريب منذ عام 2012، وحتى الآن.

وقاد مارادونا فريقه نابولي إلى الظفر بلقب الدوري الإيطالي مرتين، والكأس المحلية، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الإيطالي، مرة واحدة في كل منهما.

بينما توج الأسطورة بقميص برشلونة بلقب كأس إسبانيا، والسوبر المحلي.

وقاد النجم العالمي دييغو مارادونا، منتخب الأرجنتين إلى التتويج بلقب بطل كأس العالم 1986، في المكسيك.‎

المصدر: وكالات