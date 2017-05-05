السعايدة نقيبا للصحفيين والبرماوي نائبا له

-الاصلاح نيوز

فاز الزميل راكان السعايدة بمنصب نقيب الصحفيين الاردنيين خلال الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة في المركز الثقافي الملكي، والزميل ينال البرماوي نائب له.

وأعلن رئيس لجنة انتخابات نقابة الصحفيين الدكتور خالد الشقران رسميا مساء اليوم الجمعة فوز الزميل ركان السعايدة بمنصب نقيب الصحفيين الأردنيين بحصوله على 513 صوتا، في الانتخابات التي جرت في المركز الثقافي الملكي وشارك فيها 890 عضوا من أصل 1045 يحق لهم الاقتراع.

وجاء الزميل ماجد الأمير في المركز الثاني بحصوله على 130 صوتا، تلاه الزميل الدكتور حسين العموش بحصوله على 107 أصوات، ثم الزميل فخري أبو حمده الذي حصل على 90 صوتا، ونال الزميل عبد اللطيف القرشي صوتين.

وفاز بمنصب نائب الصحفيين الزميل ينال البرماوي وحصل على 429 صوتا.

وحصل الزملاء سليمان قبيلات على 228 صوتا وموفق كمال على 182صوتا ورانيا ابو النادي على 7 اصوات.

وبلغت نسبة الاقتراع في انتخابات الصحفيين نحو 85 % مع اغلاق الصناديق عند الساعة الخامسة مساء الجمعة.

وبدأت عملية الفرز على نتائج الانتخابات حيث اظهرت الاحصاءات وجود 15 ورقة تالفة موزعة على المواقع الثلاثة (النقيب، نائب النقيب، أعضاء المجلس).

كما اظهرت وجود 173 ورقة بيضاء لموقع النقيب وموقع النائب.

وقدر عدد المقترعين في انتخابات نقابة الصحافيين الاردنيين قبل ساعة من اغلاق الصناديق بنحو 800 صحافي وصحافية.

وتحفظت الهيئة العامة على مناقشة التقريرين الاداري والمالي لمجلس نقابة الصحفيين وحولتهما الى المجلس القادم.

واختار الصحفيون الاردنيون اليوم الجمعة نقيبهم ونائب النقيب واعضاء مجلس النقابة في انتخابات كانت مقررة الجمعة الماضية الا انه تم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب.

ونافس خمسة مرشحين على موقع النقيب في انتخابات نقابة الصحفيين الاردنيين اليوم ، فيما نافس على منصب نائب النقيب 4 مرشحين و30 مرشحا للعضوية لدورة 2017 ـ 2020 التي ستجري بعد مناقشة الهيئة العامة للتقريرين المالي والاداري في جلسة تعقد في العاشرة من صباح اليوم في المركز الثقافي الملكي.

وترشح لمركز النقيب حسب التسجيل الزملاء : د. حسين العموش، فخري أبو حمدة، عبداللطيف القرشي، راكان السعايدة، ماجد الأمير ، فيما كان الزميل جهاد المحيسن قد اعلن انسحابه من الترشح لمنصب النقيب .

وترشح لمركز نائب النقيب الزميلة والزملاء : موفق كمال، سليمان قبيلات، ينال البرماوي ورانية أبو النادي.

وترشح لعضوية المجلس الزميلات والزملاء :

زين الدين خليل ، خالد القضاة، زياد المومني، فيصل بصبوص، حازم الخالدي، علي فريحات، عمر المحارمه، فايز أبو قاعود، هديل غبون، عناد أبو وندي، حيدر المجالي، زكي سعيد، سمر حدادين، محمود الطراونة، حمزة مزهر، مؤيد أبو صبيح، أسعد العزوني، محمد عبدالرحيم سلامه، عهود محسن، محمد محيسن، ماهر الشوابكة، أيمن المجالي، هبه الصباغ، ضيف الله الحديثات، صلاح الدين الملكاوي، محمود الداود، ماهر الشريدة، ملاك الكوري، محمد قديسات وعبدالله اليماني.

ويحق لـ (1045) زميلة وزميلاً سددوا الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليهم المشاركة في الاجتماع.