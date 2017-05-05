التربية تؤكد الالتزام بمواعيد الاختبارات الفصلية

-الاصلاح نيوز

اكدت وزارة التربية والتعليم على الالتزام التام بمواعيد الاختبارات التحصيلية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لطلبة مرحلة التعليم الاساسي وطلبة المرحلة الثانوية في موعدها المحدد يوم الخميس ١/٦/٢٠١٧ لغاية يوم الاحد ١١/٦/٢٠١٧.

واصدرت الوزارة كتابا تم تعميمه على مديريات التربية ومدراء ومديرات المدارس تضمن الالتزام بالدوام يوم السبت اثناء فترة الامتحانات والاختبارات المدرسية للهيئات التدريسية والطلبة الذين سيتم اختبارهم هذا اليوم ويعتبر دواما رسميا للهيئتين الادارية والتدريسية.

كما تضمن التعميم الالتزام بالدوام للهيئات الادارية والتدريسية في المدارس حتى تاريخ ٢٢/٦/٢٠١٧ موعد الانتهاء من اعداد النتائج والشهادات المدرسية من الساعة ٩ صباحا الى ١٢ ظهرا حتى حصول المدرسة على براءة الذمة من قبل مديرية التربية بانتهاء اعداد الجداول المدرسية وامتحانات الاكمال ان وجدت والشهادات المدرسية.