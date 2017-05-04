“البوليتكنك” توضح مجريات الأحداث الأخيرة فيها

الاصلاح نيوز-

أصدرت كلية الهندسة التكنولوجية (البوليتكنك) التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية اليوم الخميس بيانا وضحت فيه مجريات الأحداث الاخيرة التي وقعت في الكلية بين الطلبة والإدارة.

وقالت الكلية في بيانها إن ما قام به مجموعة قليلة من الطلبة أدى الى آثار سلبية على سمعة الجامعة ومؤسسات التعليم العالي.

وبين البيان ان ادارة الكلية حاولت التحاور مع الطلبة والوصول معهم الى حل الا انهم بقوا متمسكين برأيهم دون وجه حق، ثم تمادوا بالاعتداء على قوانين الجامعة.

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان توضيحي حول

ملخص أحداث كلية الهندسة التكنولوجية (البوليتكنيك) في جامعة البلقاء التطبيقية

يوم الخميس بتاريخ 20/4/2017م تم إجراء الانتخابات السنوية للجمعيات العلمية الطلابية في جميع كليات جامعة البلقاء التطبيقية بما في ذلك كلية الهندسة التكنولوجية، وقد فاز في هذه الانتخابات في كلية الهندسة التكنولوجية (9) طلاب من الاتجاه الإسلامي و (2) من المستقلين، وفي مساء نفس يوم الخميس وبعد ظهور النتائج تجمهر أكثر من ألف طالب من الاتجاه الإسلامي والمتعاطفين معهم للاحتفال بالفوز، وأصروا للتوجه إلى البوابة الرئيسية (رقم2) وبسبب أن الطلاب من المستقلين خرجوا قبلهم من نفس البوابة فقد طلبت إدارة الكلية منهم أن ينتظروا قليلاً أو يخرجوا من البوابة رقم (1) / الحزام الدائري لمنع أي احتكاك أو تماس بين المجموعتين، غير أنهم رفضوا وأصروا على الخروج من البوابة رقم (2) لاحقين بزملائهم من المستقلين وباشروا بالهتاف لاستفزاز الطلبة المستقلين ومن ثم أخذ بعضهم ومن داخل حرم الكلية برمي الحجارة متعقبين الطلاب المستقلين وتواصل رمي الحجارة لمدة ربع ساعة ونتج عن ذلك الحاق أضرار مادية بممتلكات الكلية وسيارات الموظفين وإصابة عدد من موظفي الأمن والطلاب وبعد ذلك خرجوا من الكلية، وقد تم كتابة التقارير اللازمة بما حدث من قبل أمن الكلية ومعززة بالأدلة المادية (الصور والشهود)، وبناء على ذلك فقد قامت إدارة الكلية صباح يوم الأحد الموافق 23/4/2017م بتحويل كل من ورد اسمه في تقارير أمن الكلية إلى لجنة تأديب الطلبة المشكلة من أعضاء هيئة التدريس في الكلية وفقاً لنظام تأديب الطلبة، ونتيجة التحقيق تم إيقاع العقوبات المناسبة على الطلبة المخالفين وعددهم (10) طلاب من الطرفين وتراوحت هذه العقوبات حسب المخالفات من إنذار إلى فصل مؤقت وأعلنت يوم الخميس الموافق 27/4/2017م للطلبة بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، وتم إعلام الطلبة وتوعيتهم بأنه بإمكان كل من يشعر بأنه وقع عليه ظلم أن يتقدم بطلب استرحام على العقوبة ليصار إلى إعادة التحقيق من قبل اللجنة الأعلى ( المجلس التأديبي في جامعة البلقاء التطبيقية)، غير أن الطلاب المعنيين رفضوا التقدم بأي اعتراض وقاموا بالاعتصام مع مجموعة من المؤازرين لهم أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ظهر يوم الاثنين 1/5/201م، وفي صباح اليوم التالي، الثلاثاء الموافق 2/5/ 2017م بدأ الطلبة بالاعتصام داخل حرم الكلية ورغم كل المحاولات من قبل إدارة الكلية للتحاور معهم غير أنهم رفضوا التحاور وأصروا على إلغاء العقوبات أولاً وفوراً، مما دفع عطوفة الأستاذ الدكتور رئيس جامعة البلقاء التطبيقية للتدخل مباشرة والتحدث معهم في حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء الثلاثاء وطلب منهم تسمية ممثلين لمقابلته في مكتبه صباح الأربعاء 3/5/2017م، لكنهم رفضوا رغبة الرئيس مصرين على الاستمرار في الاعتصام لحين إلغاء العقوبات فوراً وبلا شروط وقد ناموا تلك الليلة في رحاب الكلية وقد بقي معهم في الكلية الفريق الإداري للكلية وأمن الكلية للمحافظة على أمنهم وسلامتهم ولم يحصل أي احتكاك أو تجاوزات في تلك الليلة.

اجتمع النائب تامر بينو والنائب أحمد الرقب مع رئيس الجامعة في مكتبه وبحضور بعض من الطلبة وممثلين من الطلبة وتم افهام الطلبة بالأصول التي يجب أن يسيروا فيها حماية للعملية الأكاديمية والطلبة.

واستمر الاعتصام ليوم الأربعاء أيضاً ، وفي حوالي الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأربعاء حاول مجموعة من المؤيدين للاتجاه الإسلامي الدخول إلى حرم الكلية وتم إيقافهم ومنعهم من الدخول من قبل أمن الجامعة وفي نفس الوقت توجه الطلبة المعتصمون نحو البوابة رقم (1) للالتقاء بمؤيديهم ، وقام الطلبة بالاعتداء على مجموعة من أمن الكلية بالعصي والحجارة مما أدى إلى إصابة عدد منهم وتم نقلهم إلى المستشفيات في عمان والزرقاء لتلقي العلاج اللازم ومازال عدد منهم يرقد على سرير الشفاء لغاية تاريخه.

تمت تهدئة الأمور وعاد الطلبة إلى مكان اعتصامهم أمام عمادة الكلية وأخذوا يهتفون بعبارات بذيئة بحق إدارة الجامعة والكلية وكان من بين الطلبة المعتصمين عدد يرتدي على الرأس اللون الأخضر (لفحة خضراء)، ومع حلول الظلام أخذ الطلبة المعتصمون بالتصعيد وتجميع كميات كبيرة جداً من الحجارة وطوب مكسر لاستخدامه ضد الأمن الجامعي في ساحات وممرات الكلية ، وحصل هجوم بالحجارة والعصي والقضبان الحديدية من قبل الطلبة على أمن الكلية وكذلك قاموا بخلع الأطاريف وقذف المركبات والشبابيك بالحجارة ، ونتج عد ذلك إصابة (5) موظفين من أمن الكلية وتكسير زجاج بعض المكاتب وتحطيم زجاج سيارات موظفي الكلية ، وقامت إدارة الكلية بتهدئة الوضع ومنعت أي احتكاك بالطلبة من قبل الأمن وتم ترك الطلبة في ساحة تجمعهم لوحدهم دون تدخل من أي أحد من قبل الكلية.

وبعد الساعة التاسعة ليلاً حضر عدد من النواب (حوالي عشرة نواب) واجتمعوا بالطلبة لمدة ثلاث ساعات ، ونتيجة لذلك وافق الطلاب على تعليق الاعتصام والخروج من الكلية ، وفعلاً خرج الجميع من البوابة الرئيسية للكلية حوالي الساعة الواحدة من فجر يوم الخميس 4/5/2017م وهم يرددون شعارات وهتافات.

ومنذ صباح يوم الخميس 4/5/2017م تعمل الكلية على ازالة ومعالجة الأضرار التي نتجت عن الاعتصام ولديها وثائقها بذلك ، علماً بأن الاعتصام لم يعكر صفو العملية التعليمية في الكلية ولم يحصل أي احتكاك بين الطلبة المعتصمين وغير المعتصمين علما بأن عدد الطلبة المعتصمين كان حوالي (100) طالب من أصل حوالي (10) الاف طالب، إلا انه تم وصول مجموعة من المؤازرين من خارج الجسم الطلابي والالتحاق بالطلبة المعتصمين حيث قدر عدد المؤازرين بحوالي (50) شخصاً.

وتؤكد إدارة الجامعة بأن جميع الطلبة هم أبناؤها، وتتعامل معهم بطرق حضارية أبوية وتأمل من جميع الطلبة إتباع الطرق القانونية في مطالبهم علما ً بان ما قام به مجموعة قليلة من الطلبة أدى الى أثار سلبية على سمعة الجامعة ومؤسسات التعليم العالي وتؤكد إدارة الجامعة على أهمية النقل الموضوعي الدقيق والمهني لأي حدث دون تضخيم أو تهويل أو تشويه أو تحريف بالحقائق المثبتة.

عميد كلية الهندسة التكنولوجية

الأستاذ الدكتور راتب العيسى

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