انبعاث غاز غريب في جرش يثير المخاوف

الاصلاح نيوز-

اثار انبعاث رائحة غاز قوية من بقعة وسط ساحة مجاورة للسوق الحرفي في مدينة جرش اليوم حفيظة المواطنين في الموقع حول طبيعة هذه المادة وسبب انبعاثها .

واشار مواطنون في الموقع الى ان مادة الغاز نفاثة وقوية في الموقع المشار اليه وسط عديد من الاحتمالات والتكهنات حول ماهيتها وطبيعتها .

وزار محافظ جرش الدكتور رائد العدوان الموقع وعدد من المسؤولين حيث قام فريق من الدفاع المدني بعمل حفر بالموقع وتنظيفه وتم وضع اشارة عليها تحسبا من نشوء حريق من عابر سبيل دون قصد لاسيما وان الساحة تستخدم كموقف للسيارات والحافلات ، اضافة الى ان رجال الشرطة السياحية في الموقع من خلال كشك لهم قبالة الساحة .

وقال المحافظ العدوان ان هناك عددا من السيناريوهات لهذه الحالة منها ان هذا الموقع كان مستخدما كمقبرة قديمة والاخر ان هناك انابيب للصرف الصحي تمر في الموقع والثالث ان هناك حفرتين امتصاصيتين تقعان بالقرب من الساحة لافتا الى ان جميع هذه الاحتمالات واردة وقد تكون سببا في انبعاث الغاز من الموقع .

واضاف العدوان انه تم توجيه كتاب الى سلطة المعادن والمصادر الطبيعية للقيام بالكشف على الموقع وبيان سبب انبعاث الغاز .

واشار الى انه من باب الاحتراز فانه تم وضع اشارة حول البقعة التي ينبعث منها الغاز مع استمرارية مراقبة الشرطة السياحية لها لحين الوقوف على اسبابها .