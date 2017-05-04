3 وفيات بحوادث سير في عمان والبلقاء

الاصلاح نيوز-

توفي 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون، إثر حادثي دهس وآخر تصادم في عمان والبلقاء، وفق بيان لإدارة الإعلام والتثقيف الوقائي بمديرية الدفاع المدني.

وأوضح البيان أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت مع حادث دهس في منطقة الكمالية، نتج عنة وفاة شخص اثر تعرضه لإصابات بالغة في الجسم، حيث عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير حسين الحكومي.

كما تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء مع حادث دهس في منطقة مدينة السلط، نتج عنة وفاة شخص اثر تعرضه لإصابات بالغة في مختلف أنحاء الجسم، حيث عملت فرق الإسعاف على إخلاء المتوفى إلى مستشفى السلط الحكومي.

وقال البيان إن دفاع مدني غرب عمان تعامل مع حادث تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة الدوار الثامن، نتج عنه وفاة شخص إثر تعرضه لإصابات بالغة في الجسم، وإصابة 5 آخرين بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء المتوفى إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية، وحالة أربعة من المصابين متوسطة، وإصابة واحدة بالغة.