“النشامى” يتقدم خطوة في التصنيف الدولي

الاصلاح نيوز-

تقدم المنتخب الوطني لكرة القدم خطوة على لائحة التصنيف التي صدرت اليوم عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبموجب التصنيف الجديد حل النشامى في المركز 109 عالميا و12 آسيويا برصيد 311 نقطة.

وسيخوض النشامى مباراتين وديتين الاولى امام العراق يوم الجمعة 2 حزيران (يونيو) المقبل، والثانية امام هونغ كونغ هناك يوم الأربعاء 7 حزيران (يونيو) المقبل، تحضيرا لمواجهة منتخب فيتنام في هانوي يوم الثلاثاء 16 من الشهر نفسه، ضمن تصفيات كأس آسيا – الامارات 2019.

إلى ذلك، يحتل المنتخب البرازيلي صدارة التصنيف العالمي برصيد 1672 نقطة، فيما يحتل المنتخب المصري المركز الاول عربيا و19 عالميا برصيد 910 نقاط، فيما يحتل المنتخب الايراني صدارة التصنيف الأسيوي والمركز 28 عالميا برصيد 820 نقطة.

يذكر أنه وحسب احصائيات “الفيفا” فقد شهدت الفترة الماضية إجراء سبع مباريات فقط، ولذلك لم يكن هناك أي تغيير على قائمة المنتخبات العشرين الأوائل، فيما حدث الاختلاف الوحيد على قائمة الفرق الثلاث والسبعين الأولى في شهر نيسان (أبريل) كان تراجع المنتخب السلوفاكي (24) لمرتبة واحدة، مقابل تقدم بوليفيا (73) مركزا واحدا.

أما خارج نادي المئة الكبار، فقد كانت هناك بعض التغييرات. الانتقال الأكبر لهذا الشهر كان من نصيب مدغشقر المتقدمة (111، +9) وملاوي المتراجعة (114، -14). ولم تكن جنوب السودان ببعيدة عنها (146، +8) بعد أن تغلّبت مرّتين على الصومال (206، لا تغيير).