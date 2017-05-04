فيديوهات توعوية للانتخابات البلدية واللامركزية

الاصلاح نيوز-

أصدرت الهيئة المستقلة للانتخاب فيديوهات توضيحية عن قانون البلديات وقانون اللامركزية، بهدف تعريف الناخبين بإجراءات الترشح.

وكانت الهيئة قد أعلنت سابقاً بحسب البيان الصادر عنها، اليوم الخميس، أنها ستعمل على توعية الناخبين وتثقيفهم لتمكنهم من ممارسة حقهم الانتخابي من خلال مختلف وسائل التوعية والتثقيف واستخدام الاعلام المرئي والمسموع والمقروء ووسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للهيئة والبروشورات وعقد ورش العمل مع مختلف شركاء العملية الانتخابية.

وأشار بيان الهيئة إلى أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب كان قد حدد يوم الخامس عشر من شهر آب (أغسطس) 2017 موعداً للاقتراع لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات.

وللاطلاع على الفيديو الخاص بقانون اللامركزية من خلال الرابط:

وللاطلاع على الفيديو الخاص بقانون البلديات من خلال الرابط:

، وللاطلاع على الموقع الالكتروني للهيئة عبر الرابط التالي: www.IEC.jo.