الفقيه يقرر إيقاف المحققين مع شاب توفي داخل مركز أمني

الاصلاح نيوز-

قرر مدير الامن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه توقيف كل من شارك بالتحقيق مع المتوفى الشاب الذي كان موقوفا على ذمة التحقيق في مركز امن بادية الجيزة قبل يومين، مثلما قرر تشكيل لجنة خاصة للتوسع في التحقيق بالحادثة والوقوف على كافة ملابساتها واتخاذ كل الاجراءات القانونية حيالها، بحسب ما اوردته ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام.

واشارت الادارة في بيان اليوم الخميس، الى انه جرى مساء اول من امس اسعاف احد الموقوفين من مواليد 1998 قيد التحقيق في احدى القضايا الجنائية لدى البحث الجنائي العاملين في مركز امن بادية الجيزة للمستشفى، بعد ان تعرض بشكل مفاجئ لحالة اغماء، حيث وصل للمستشفى وما لبث ان فارق الحياة.

وقالت انه بعد تم تحويل الجثة للطب الشرعي لتشريحها وتحديد سبب الوفاة, تبين من خلال تقرير لجنة مكونة من اربعة اطباء من الطب الشرعي وجود عدد من الكدمات والسحجات على مختلف مناطق الجسد، مشيرة الى انه تم اخذ العينات اللازمة من الانسجة وارسالها للفحص المخبري لتحديد السبب الرئيسي للوفاة.