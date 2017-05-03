إصابات بحريق فندق في البحر الميت

– أصيب 3 أشخاص ظهر الاربعاء اثر حريق في مستودع لتخزين مواد الطهي التابعة لأحد الفنادق بمنطقة البحر الميت.

وصرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني البلقاء تمكنت ظهر اليوم من إخماد حريق شب في مستودع لتخزين مواد الطهي التابعة لأحد الفنادق بمنطقة البحر الميت، حيث قامت كوادر الدفاع المدني بإخلاء عدد من النزلاء والموظفين احترازيا لحين الانتهاء من عمليات مكافحة الحريق.

هذا وقد نتج عن الحريق إصابة ثلاثة أشخاص بضيق في التنفس إثر استنشاقهم الدخان المنبعث عن الحريق حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث ونقلهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة.

وتم تشكيل لجنة من الجهات المعنية للوقوف على سبب الحريق .