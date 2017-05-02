مدير مدرسة في عمان يتعرض للضرب من قبل ولي أمر طالب

الاصلاح نيوز-

أقدم ولي أمر طالب، الثلاثاء، على الاعتداء على مدير مدرسة اليادودة الثانوية للبنين في عمان، حسبما جاء في بيان صادر عن نقابة المعلمين.

وادّعى ولي أمر الطالب أن ابنه تعرض للضرب من قبل المعلمين، حيث توجه مدير المدرسة إلى المركز الأمني التابع للمنطقة لتقديم شكوى بحق ولي أمر الطالب، بعد حضور الشرطة إلى الموقع على الفور لحماية المدرسة من أي اعتداء.

وقال مقربون من مدير المدرسة، إن مدير التربية جاء رد فعله حول الاعتداء بالقول لمدير المدرسة عبر الهاتف: “أجيب سكين وأدافع عنك”.

وتوجّه وفد من النقابة إلى موقع المدرسة لمتابعة القضية، وحلها بالطريقة التي تحفظ هيبة وكرامة مدير المدرسة.

واستنكر نائب نقيب المعلمين الأردنيين ابراهيم شبانة بأشد العبارات “مسلسل” الاعتداءات الذي يقع على المدارس والكوادر التعليمية، مطالبًا بتطبيق أشد العقوبات على المعتدين.

كما طالب شبانة بضرورة عدم تأخير القوانين التي من شأنها حماية المعلم وكرامته وأمنه.