الاحتلال يقتل مستوطنا إسرائيليا ظنه فلسطينيا

الاصلاح نيوز-

قتل جنود الاحتلال مستوطنا إسرائيليا اليوم الثلاثاء، بعد أن ظنوه فلسطينيا يحاول تنفيذ عملية طعن على حاجز حزما شمالي شرقي القدس المحتلة.

ونقلت شبكة “قدس” الإخبارية إن شاباً حاول تنفيذ عملية طعن في جنود الاحتلال على حاجز حزما شمال شرق القدس، ما دفع الجنود لاطلاق النار عليه.

وادعت شرطة الاحتلال أن الشاب أراد أن يمر عبر الحاجز سيرًا على الأقدام واقترب من جنود الاحتلال المنتشرة على الحاجز وحاول طعن أحدهم، الأمر الذي دفع جنود الاحتلال الى إطلاق النار بشكل مباشر عليه ما أدى لمقتله.

وتبين بعد رواية شرطة الاحتلال، أن القتيل هو مستوطن إسرائيلي وليس شاباً فلسطينياً.