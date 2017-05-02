المعلمين: الإفراج عن 17 معلماً من أصل 26

الاصلاح نيوز-

قال رئيس اللجنة القانونية في نقابة المعلمين الأردنيين المعلم سعود العثمان إن نقابة المعلمين تعاملت مع 26 حالة اعتقال لمعلمين، حيث تم الإفراج عن 17 معلمًا بعد التحقيق معهم من قبل الأجهزة الأمنية مباشرة دون تحويلهم إلى المحكمة.

وأوضح العثمان ، أنه بقي 9 معلمين معتقلين، تم تحويل 5 منهم إلى محكمة أمن الدولة، فيما بقي أربعة قيد التحقيق.

وأكد أن النقابة تؤمن بنزاهة القضاء الأردني، وتطالب بالإسراع في اجراءات المحكمة والافراج عنهم بكفالة وضمان مكان عملهم، خصوصًا أن القضايا الموجهة إليهم أكبر من أن يقوم بها فرد، إضافة إلى المطالبة بتحويل الأربعة الذين ما زالوا قيد التحقيق إلى المحكمة أو الإفراج عنهم فورًا نظرًا لطول مدة التحقيق.

ولفت إلى أن النقابة تطالب رئاسة الوزارء ووزاة التربية والتعليم بصرف رواتب الأيام التي قضاها الزملاء المفرج عنهم في التوقيف، وإعادة كل زميل إلى مكان عمله اعتبارًا من تاريخ توقيفه.