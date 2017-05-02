تعيين هيئة إدارية مؤقته للاتحاد العام للجمعيات الخيرية – اسماء

قرر وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة ، تعيين هيئة ادارية مؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية –
وتاليا الأسماء :
– الدكتور حسين أبو الرز – نائب الرئيس
– محمد النوافلة: رئيس اتحاد الجمعيات معان – عضوا
– محمود العلوان – رئيس اتحاد الجمعيات في البلقاء – أمين السر
– محمد حماد – قائم باعمال مدير الجمعيات – عضوا
– السيد محمد الهدبان – مساعد مدير الجمعيات أمين الصندوق
– عبد الشديفات – اتحاد المفرق – عضوا
– فارس الصرايرة – اتحاد الكرك- عضو
– علي الخصبة – اتحاد الطفيلة – عضو
– فايزة الزعبي – نائب رئيس اتحاد الجمعيات – اربد – عضو
– زهور الحوراني – رئيس جمعية الشابات المسيحية – مأدبا عضو
– أحمد شطناوي – اتحاد الجمعيات اربد – عضو