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تعيين هيئة إدارية مؤقته للاتحاد العام للجمعيات الخيرية – اسماء

الثلاثاء ٢\٠٥\٢٠١٧

وزارة التنمية الاجتماعية الاصلاح نيوز-

قرر وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة ، تعيين هيئة ادارية مؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية –

وتاليا الأسماء :

– الدكتور حسين أبو الرز – نائب الرئيس

– محمد النوافلة: رئيس اتحاد الجمعيات معان – عضوا

– محمود العلوان – رئيس اتحاد الجمعيات في البلقاء – أمين السر

– محمد حماد – قائم باعمال مدير الجمعيات – عضوا

– السيد محمد الهدبان – مساعد مدير الجمعيات أمين الصندوق

– عبد الشديفات – اتحاد المفرق – عضوا

– فارس الصرايرة – اتحاد الكرك- عضو

– علي الخصبة – اتحاد الطفيلة – عضو

– فايزة الزعبي – نائب رئيس اتحاد الجمعيات – اربد – عضو

– زهور الحوراني – رئيس جمعية الشابات المسيحية – مأدبا عضو

– أحمد شطناوي – اتحاد الجمعيات اربد – عضو

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