بطولة فيلادلفيا الاولى بالكاراتيه للجامعات الاردنية

الاصلاح نيوز-

مندوبا عن الاستاذ الدكتور معتز الشيخ سالمرئيس جامعة فيلادلفيا، رعى الدكتور مصطفى الجلابنة عميد شؤون الطلبة بطولة فيلادلفيا بالكاراتيه للجامعات الاردنية التي نظمتها دائرة النشاطات الرياضية في عمادة شئون الطلبة، والتي جرت فعالياتها يوم الثلاثاءالموافق 25/4/2017 في صالة فيلادلفيا الرياضية.

و شاركت في البطولة خمس فرق مثلت كلمن جامعات العلوم والتكنولوجيا وجامعة الشرق الاوسط وجامعة الاميرة سمية وجامعة العلوم الاسلامية وجامعة فيلادلفيا. وقام بتحكيم المباريات طاقم من حكام الاتحاد الأردني بلعبة الكاراتيهوالتي انتهت بحصول فريق جامعة العلوم والتكنولوجيا على المركز الاول في مسابقات الطلاب والطالبات وحلت فيلادلفيا بالمركز الثاني في المجموع العام للبطولة. وفي نهاية البطولة قام راعي المباراة بتوزيع كاس البطولة والمدالية الذهبية على الفرق الفائزة.