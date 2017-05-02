الصحفي أحمد العياصرة وعشيرته يضربون مثالاً في الصفح والتسامح

الاصلاح نيوز-

توجهت جاهة كبيرة من عشائر برما وريمون ووجهاء محافظة جرش الى منزل الصحفي احمد العياصرة لأخذ عطوة اعتراف عشائري على اثر حادث السير الذي ادى الى إصابة كريمته ، وكان في استقبال الجاهة جمع غفير من أبناء ووجهاء عشيرة العياصرة واصدقائهم .

وتحدث باسم الجاهة النائب السابق سليمان السعد ، فيما كرم أبناء عشائر العياصرة للحديث بأسمهم الشيخ ناصف أبو فردة حيث طلب الشيخ السعد عطوة اعتراف على اثر اصابة كريمة الصحفي الدكتور أحمد العياصرة ، حيث منحت عشيرة العياصرة الجاهة الكريمة (صلح عشائري) مقرون بالتنازل عن كافة الحقوق القانونية والمالية والعشارية أكراما لله وصدقة عن روح عميد عشيرة العياصرة المغفور له باذن الله تعالى الشيخ سليم محمد المطلق العياصرة وتقديرا للجاهة الكريمة التي مثلها مجموعة كبيرة من أبناء ووجهاء محافظة جرش .

وثمنت الجاهة هذه اللفتة من قبل ابناء عشيرة العياصرة وذوي المصابة مؤكدين اعتزازهم بهذا النهج الذي يدل على التسامح واصلاح ذات البين المعروف والمتجذر بعشيرة العياصرة حيث قدم النائب سليمان السعد والشيخ مصطفى البرماوي شكرهم وتقديهم للصحفي الدكتور احمد العياصرة وعموم ابناء عشيرة العياصرة على هذه اللفتة الكريمة مؤكدين على وحدة وتماسك ابناء الشعب الاردني الواحد.