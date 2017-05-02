توقيع مذكره تفاهم بين مستشفى الخنساء وجمعية مستثمري شرق عمان الصناعيه

الاصلاح نيوز-

وقع مستشفى الخنساء وجمعية مستثمري شرق عمان الصناعيه مذكرة تفاهم يتم بموجبها علاج اعضاء المستثمرين وعائلاتهم في مستشفى الخنساء وبالدرجة الاولى.

وياتي توقيع المذكرة في ظل التميز الواضح من حيث الخدمات والامتيازات التي يقدمها مستشفى الخنساء للمرضى، وقد تمكن خلال فترة وجيزة الاقتراب اكثر من الموطن الاردني والضيف خاصة وان الخدمات والامكانيات المقدمة تفوق الاسعار المطروحة والتي تتناسب مع الجميع.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور وضاح البرغوثي عن مستشفى الخنساء والسيد ايمن البلبيسي المدير التنفيذي الجمعيه اما جمعية مستثمري شرق عمان فقد عرف عنها تقدير اعضاءها والعمل على تقديم كافة الخدمات الراقية التي تتناسب مع اسم الجمعية ومكانة اعضاءها اضافة الى ذلك فقد امتلك مشفى الخنساء طاقما طبيا وتمريضيا متميزا ومعروفا على مستوى الشرق الاوسط والمنطقة العربية، ونجح باجراء اصعب العمليات الجراحية ومعالجة الامراض المستعصية بفضل الله تعالى يشار الى انه تم تجهيز مستشفى الخنساء العام في منطقة ماركا بأفضل وأحدث الأجهزه الطبيه على مستوى المملكه، كما اكد مؤسسه الدكتور وضاح البرغوثي ان مستشفى الخنساء جُهز بمهنية عاليه تُمكنه من خدمة أهالي منطقة ماركا وما حولها بمستوى عالي من الخدمات الصحيه ورعاية المرضى والتي تضاهي أكبر مستشفيات عمان وبتكلفه معقولة تتناسب مع الوضع العام لأهالي المنطقه والجدير بالذكر أن المستشفى يحتوى على وحدة لغسيل الكلى، طبعاً إضافة لمعظم التخصصات الطبيه التي يقدمها المستشفى لمرضاه مثل الجراحه العامه وجراحة العظام وقسم النسائيه والتوليد وأمراض العقم وحديثي الولاده وجراحة الأنف والأذن والحنجره وكل ما يخص الجهاز الهضمي والتنظير وجراحة المسالك البوليه وغيرها.

الأسعار المناسبه والخدمات الممتازه والمهنيه العاليه هي ما يميز مستشفى الخنساء والذي تم افتتاحه منذ فتره بالعاصمه عمان وتحديداً بمنطقة ماركا الشماليه ..