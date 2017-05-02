الخدام: منتجنا الزراعي آمن ووصل الى أكثر من 50 دولة

الاصلاح نيوز-

قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان الخدام ان منتجنا الزراعي آمن ومطابق للمواصفات الدولية ووصلت صادرات الاردن الى اكثر من 50 دولة.

واضاف في بيان صحفي صدر عن الاتحاد مساء امس الاثنين ان المزارع الاردني حريص على تزويد المستهلك الاردني والعربي والاجنبي بمنتج غذائي آمن ومطابق للمواصفات العالمية مؤكدا ان المزارع الاردني وصل الى درجة عالية من الحرفية.

وطالب بتكثيف الوعي والمتابعة الرسمية والرقابة الدائمة فيما يتعلق بالمبيدات الحشرية ومتبقياتها، مؤكدا ضرورة الاسراع بإنشاء مختبر حديث لفحص السمية في وادي الاردن.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين ان وزير الزراعة خالد حنيفات ترأس مساء امس الاثنين اجتماعا مع القطاع الزراعي الخاص لاطلاعهم على اجراءات الوزارة للمحافظة على سمعة المنتج الزراعي الاردني وتقديم منتج آمن سواء للمستهلك المحلي او الخارجي.