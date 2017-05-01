مَركز اللغات في فيلادلفيا ينظم بازاره الخيري السنوي الخامس

الاصلاح نيوز-

برعاية الأستاذ الدكتورمَروان كمال مُستشار الجامعة، و حضور الأستاذ الدكتور محمد أمين عواد مستشار رئيس الجامعة/ النائب الأكاديمي، ومَعالي الدكتور إبراهيم بدران مستشار الرئيس للعلاقات الدولية، تم افتتاح البازار الخيري الخامس الذي يقيمه مركز اللغات في كل عام يوم الثلاثاء الموافق 25/4/2017.

وفي هذا العام خُصصّ رَيع البازار لمركز الحسين للسرطان، وبدوره أشَاد مستشار الجامعة وعمداء الكليات والحضور بالجُهد الكبير الذي بَذله القائمون على هذا البازار من مركز اللغات وعلى رأسهم مديرة المركز الدكتورة سلمى الحسن، و الزملاء من أعضاء هيئة التدريس، وطلبة الجامعة.

واشتمل البازار على فعاليات كثيرة تتراوح بين عرض المنتجات المحلية من سيدات المجتمع المحلي وعروض لمنتجات وأطعمة لعارضين وطلبة وجاليات، وتم سحب الجوائز التي فاز بها الطلبة، وكذلك تخلل البازار الأغاني الوطنية التي أداها الطلبة الموهوبون، مما أضفى جواً جميلاً على المكان والزوار وساهم في تفاعلهم مع المناسبة

وشهدَ البازار إقبالاً كبيراً من موظفي الجامعة والطلبة، وكافة العاملين فيها، مما أسهمَ في نجاحهِ، وذلك للهدف النبيل الذي أقيم من أجله، وتحقق الغاية المرجوّة منه، وفي هذا المقام يتقدمُ مركز اللغات من إدارة الجامعة ممثلةً بمستشارها الدكتور مروان كمال، ورئيسها الدكتور معتز الشيخ سالم، بالشكر الجزيل لما أبدوه من دعمِ كبير للنشاطات التي يقوم بها المركز.

واحتفاءً بيوم العمال الذي يصادف في الأول من شهر أيار من كل عام، تم تكريم عدد من العمال الذين يعملون في جامعة فيلادلفيا وذلك على هامش البازار.