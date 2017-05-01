تصميم فيلادلفيا يقيم يومه العلمي بالتزامن مع اليوم العالمي للتراث

الاصلاح نيوز-

ضمن الأيام العلمية لكلية الآداب والفنون في جامعة فيلادلفيا، أقام قسم التصميم الداخلي يومه العلمي بالتزامن مع اليوم العالمي للتراث، وبرعاية مستشار الجامعة الدكتور مروان كمال، وبحضور رئيس الجامعة الدكتور معتز الشيخ سالم، والدكتور غسان عبد الخالق عميد الكلية، وقد استهلت أعمال هذا اليوم العلمي بافتتاح معرض مساقات القسم الذي ضمّ مجموعة من التمارين العملية التطبيقية والمجسمات والمخططات الهندسية للتصميم الداخلي بالإضافة إلى معرض خاص بلوحات الدكتور محمد عبد العال رئيس القسم بعنوان “العزف المنفرد”.

ثم بدأت الفعاليات البحثية للهيئة التدريسية والطلاب عبر جلستين، تحدّث في الأولى: الدكتور شهريار الطائي الذي قدّم ورقة عن الأصول الإبداعية في عمارة العصر العباسي (المدرسة المستنصرية) وتطبيقاتها في التصميم الداخلي المعاصر،والدكتور سيف عبيدات الذي تناول في ورقته عناصر التصميم في الغرف الصفية، ثم اختتمت بورقة بحثية للمدرّسة رنا أبو أصبع التي دارت حول العلاقة الجدلية بين مفهوم الديكور والتصميم الداخلي.وبعد ذلك أقيمت جلسة نقاشية مفتوحة مع الطلاب قدّموا خلالها آراءهم حول الأبحاث المقدّمة.