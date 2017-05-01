عواصف قوية تودي بحياة 14 شخصا في الولايات المتحدة

الاصلاح نيوز-

أدت عواصف قوية في نهاية الأسبوع إلى وفاة 14 شخصا على الأقل في وسط غرب الولايات المتحدة وجنوبها كما أعلن مسؤولون فيما تواجه مناطق في الشرق احتمال التعرض لزوابع ترافقها رياح قوية، اليوم الاثنين.

وأدى سوء الأحوال الجوية إلى إلحاق أضرار كبرى بمنازل وانقلاب سيارات وسقوط أشجار، حيث أكدت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية في تكساس حصول أربع زوابع في هذه الولاية.

وأفادت رئيسة بلدية كانتون في تكساس- المدينة الواقعة على بعد 95 كلم شرق دالاس- عن وفاة أربعة أشخاص.

وقالت لو آن ايفيرت للصحفيين الأحد، “إنه أمر محزن”.

من جهتها، قالت متحدثة باسم إدارة الأحوال الطارئة في اركنساس إن سوء الأحوال الجوية تسبب بوفاة خمسة أشخاص على الأقل في تلك الولاية.

وأكدت إدارة الأحوال الطارئة في مسيسيبي مقتل شخصين أحدهما طفل قضى بصعقة كهربائية إثر حصول فيضانات.

وهطلت أمطار غزيرة أيضا على ولاية ميزوري (وسط غرب) مع سقوط قتيلين على الأقل. وبحسب شبكة “سي ان ان” فإن أحد القتيلين امرأة في الثانية والسبعين من العمر علقت في سيارتها التي جرفتها مياه الفيضانات.

وفي تينيسي، توفيت فتاة في الثانية من العمر في ناشفيل بعدما سقطت عليها قطعة معدنية بسبب الرياح القوية بحسب دائرة الشرطة في المدينة.

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية استمرار الفيضانات في أجزاء من شرق أوكلاهوما وشمال اركنساس وميزوري وايلينوي وانديانا.

وحذرت السلطات من أن عواصف قوية ترافقها رياح عاتية وزوابع قد تضرب أجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة بحلول بعد ظهر اليوم.-(ا ف ب)