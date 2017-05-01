عمال الموانئ يستعدون لإضراب شامل بداية رمضان

الاصلاح نيوز-

أعلنت النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص عن إضراب شامل في كافة مرافق شركة ميناء حاويات العقبة، بداية يوم السبت الموافق 27 أيار الحالي، وهو بداية شهر رمضان المبارك، استنادا لأحكام المادة 135 من قانون العمل الأردني النافذ، وذلك بعد رفض “حاويات العقبة” إعادة الحقوق المكتسبة التي كفلها حكم القانون للعاملين في الشركة.

وأشارت النقابة في كتاب موجه إلى شركة ميناء حاويات العقبة وشركة “ابمتبرمينالز” الأردن ، أن “حاويات العقبة انتهكت قانون العمل الأردني وقرارات المحاكم الأردنية مما دعاها النقابة إلى الإعلان عن الإضراب بعد محاولتها على مدار الـ8 شهور الماضية لإقناعها باحترام الحقوق المكتسبة للعاملين والالتزام بقانون العمل وقرارات المحاكم نظرا لإدراكها حساسية ميناء حاويات العقبة كمرفق حيوي وهام واستراتيجي للاقتصاد الأردني.

وتابعت النقابة “أن كل المحاولات لم تفلح في اقناع “حاويات العقبة ” نظرا لتعنتهم غير المبرر وإصرارهم على المماطلة والتسويف، مستغلين بذلك الثغرات بقانون العمل الأردني وقانون أصول المحاكمات المدنية”.

يأتي ذلك في وقت ينتظر تجار بضائعهم وسلعهم الخاصة بشهر رمضان المبارك ، مؤكدين على ضرورة استخدام ميناء الحاويات والننقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص القنوات الملائمة الذي يمكن من خلاله حل النزاعات العمالية دون إلحاق أي ضرر بالاقتصاد الأردني، مؤكدين أن ميناء حاويات العقبة من المنشآت الوطنية التي لا يمكن وقف عملياتها دون أن تؤثر وبشدة على الشركات الأردنية والصناعات والمستهلكين الذين ينتظرون حلول شهر رمضان المبارك.

وتتمثل مطالب العاملين بصرف 32 ساعة عمل إضافي شهرياً للعاملين بنظام الشفتات وفقاً لاحكام المواد 4 و59 من قانون العمل الأردني، والالتزام بقانون العمل وقرار محكمة العقبة فيما يتعلق بساعات عمل شهر رمضان المبارك، وإعادة العمل بنظام البونص القديم كون النظام الحالي مخالف لقانون العمل، وصرف زيادة شهرية مقدارها 125 دينارا، وبدل سكن و100% بدل صندوق ادخار للعاملين في شركة ابمتيرمينالز (الفلكسبل)، وفقا لاتفاقية العمل الجماعي رقم 94/2012، والالتزام بصرف مكافأة نهاية الخدمة حسب قرار المحكمة العمالية رقم 5/2014، وشمول الآليات الثقيلة بالتأمين المحلي وحسب القوانين الأردنية، وتعيين طبيب صحة وسلامة مهنية وفقاً لاحكام قانون العمل، وإعادة العمل بنظام تشغيل الآليات الثقيلة حسب اتفاقية العمل الجماعي رقم 39/20100 ومحضر اجتماع 16/7/ 2014 الموقع من رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بما يتعلق بنظام تشغيل الآليات الثقيلة.