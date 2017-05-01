الأمانة تكثف حملاتها على البسطات في رمضان

الاصلاح نيوز-

أعلن مدير عمليات الازالة والبيع العشوائي في امانة عمان الكبرى، المهندس احمد العبيني عن شن حملات على البسطات خلال شهر رمضان.

وقال العبيني انه سيتم تشكيل 14 حملة يوميا عدا عن حملات الطوارئ؛ 7 حملات قبل الإفطار و7 بعده وذلك لضمان منع تواجد البسطات وبالأخص بسطات المفرقعات (الفتيش).

وعن ظاهرة الفتاش أكد العبيني انها ظاهرة مقلقة ومزعجة خاصة ان انتشارها بين الاطفال يسبب الخطورة على حياتهم، مؤكدا انه سيتم اتلاف اي كمية بالمياه.

ولفت الى ان الحملات ستكون بمساندة قوات الدرك والأمن العام، حيث ستشمل المعرشات والاكشاك المخالفة.

وبين العبيني ان أي شخص يكرر بيع المفرقعات سيتم تحويله الى الحاكم الاداري، مطالبا الأهالي بمنع اطفالهم من شراء المفرقعات ‘الفتيش’ لما له من آثار خطيرة عليهم.