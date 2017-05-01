بمشاركة 50 مدرسة من الاردن والدول العربية … مدارس الجامعة تظفر بجائزة أفضل تقنيات في اولمبياد اللغة الانجليزية الثاني

الاصلاح نيوز-

اقيم حفل اختتام اولمبياد اللغة الانجليزية الثاني ELO والذي عقد تحت عنوان “Edu2025″ مساء يوم السبت 29-4-2017 على مسرح الارينا بجامعة عمان الاهلية بمشاركة خمسين مدرسة من الاردن ومن عدد من الدول العربية منها : لبنان والجزائر واليمن والكويت ، بحضورمدير الاولمبياد الدكتور ماجد حمد والدكتور ماهر الحوراني ” رئيس مجلس ادارة مدارس الجامعة ورئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الاهلية ” وعدد من الشخصيات التربوية والاكاديمية وحشد من المدعوين.

وقد فاز فريق مدارس الجامعة (بنين وبنات – باشراف: رشا زبدية وسعاد غزال) بجائزة افضل تقنيات Technical Excellence .

ويذكر ان الاولمبياد كان قد افتتح برعاية وزير الثقافة الدكتور نبيه شقم يوم 28-4-2017.