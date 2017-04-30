598 مليون دينار إيرادات ”الملكية” العام الماضي

– الاصلاح نيوز

بلغت الإيرادات التشغيلية لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في عام 2016 نحو 5988 مليون دينار مقابل نحو 658 مليون دينار إرادات الشركة لعام

2015.

وكشفت “الملكية الأردنية” بحسب بيانها اليوم الأحد، خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة عقل بلتاجي، والمدير العام، الرئيس التنفيذي للشركة الكابتن سليمان عبيدات وحضور أعضاء المجلس، بالإضافة إلى مندوب مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات (إرنست ويونغ) وجمعٌ من المساهمين يملكون ما نسبته 88 بالمائة من رأس مال الشركة البالغ نحو 146 مليون دينار/سهم.

وجرى خلال الإجتماع مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2016 وخطة العمل المستقبلية لعام 2017 وتقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، حيث وافقت الهيئة العامة على بنود التقارير.

وقال بلتاجي الشركة تسهم بشكل المباشر في رفد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة تبلغ نحو 3 بالمائة، موضحاً أن المتتبعَ لمسيرة الشركة خلال السنوات العشر الماضية والتحديات التشغيلية المتتالية التي واجهتها وما زالت، يعرف حجم الصعوبات التي اعترضت طريقها، وكما هو حال جميع شركات الطيران العالمية المعتمدة على نفسها وأعمالها لتحقيق التقدم ومواصلة العمل.

وبين أن الملكية مرت خلال السنوات الماضية بالعديد من الظروف والتحديات التي أثّرت عليها وعلى مواردها ونتائجها وقدرتها على تحقيق الربحية التي ينشدها المساهمون، وتسعى إليها إدارتها بكل طاقاتها وإمكاناتها، وبموازاة كل ذلك ظهرت تحديات مستجدة خلال العام الماضي تتعلق بأسعار صرف بعض العملات وبما أثر على نتائج العام الماضي، إضافة إلى أثر المنافسة الحادة التي تلقاها الملكية من شركات الطيران المنافسة في المنطقة.

وأكد البلتاجي حرص الملكية على تنفيذ رؤية الحكومة لما يجب أن تعمل على تنفيذه الملكية خلال المرحلة المقبلة والمضي قُدماً في ترجمة التوجيهات التي إستمع إليها مجلس إدارة الشركة خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي والفريق الإقتصادي الوزاري إلى الشركة الأسبوع الماضي، سيما في مجال تشجيع السياحة إلى المملكة والبحث عن أسواق جديدة واعدة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وسلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة والجهات المعنية الأخرى .

وأشار إلى أن الملكية ستعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والدوائر الحكومية لإيجاد حلول ناجعة للتحديات التي تواجهها الشركة والإستثمار في تطوير شركتي الأجنحة الملكية والرويال تورز التابعتين لها في ضوء المقومات السياحية والإستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها الأردن، خصوصاً في مناطق العقبة والبتراء ووادي رم، لافتاً إلى أن الملكية التي نقلت 3 ملايين مسافر خلال عام 2016.

كما أكد أن الملكية الأردنية ستعيد النظر في كيفية الإفادة بشكل أكبر من مساهماتها في الشركات الأخرى التي تساهم فيها، مثل شركة تموين الطائرات (دناتا) وشركة صيانة الطائرات (جورامكو) وشركة التدريب التشبيهي (جاتس)، وغيرها من الشركات.

وشدّد بلتاجي على أن الملكية الأردنية شركة وطنية راسخة الجذور، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الشركة يقوم حالياً على مراجعة 5 محاور ذات أهمية كبيرة وصلة مباشرة بأعمال الملكية وهي القوى البشرية، ومنتج عملية النقل الجوي، والخطة التشغيلية، وإنطباعات الجمهور عن الشركة وخدماتها وتوثيق الصلة بينهُ وبين الملكية، ومراجعة الأداء العام للشركة بحيث يتم عبر تعزيز هذه المحاور النهوض بالملكية الأردنية إلى آفاق جديدة تتناسب مع مكانتها وأهميتها الإستراتيجية للدولة.

وقال رئيس مجلس الإدارة المهندس سعيد دروزة في كلمة إن نتائج عام 2016 كانت على غير ما تتطلع وتسعى إليه الملكية، لافتاً إلى أن السبب الرئيس الذي أدى إلى تسجيل خسارة صافية بقيمة نحو 24 مليون دينار يعود إلى أخذ مخصص تدني عملة للجنيه السوداني والجنيه المصري بمبلغ نحو 19 مليون دينار تحوطاً للقرارات المتخذة في السودان والمتعلقة بفرض حافز على تحويل العملة إلى الخارج، وقرار الحكومة المصرية أيضاً بتعويم سعر صرف الجنيه المصري، كما أن الشركة دفعت خلال العام الماضي مبلغ 5ر3 مليون دينار بدل تعويضات لموظفيها الذين إختاروا التسريح الإختياري من العمل.

وأضاف أن هناك سببا آخر أدى الى تراجع إيرادات العام الماضي وزاد من حجم الخسارة وهو إنخفاض متوسط “سعر” تذاكر السفر بنسبة 11 بالمائة والذي أدى الى تراجع قيمة الإيرادات التشغيلية للشركة في عام 2016 والتي بلغت 3ر598 مليون دينار مقابل 1ر658 مليون دينار في عام 2015، وذلك جراء تصاعد المنافسة التي واجهتها الملكية في عام 2016 سواء من شركات الطيران التي تقدم خدمات متكاملة مثلها، أو من شركات الطيران منخفضة التكاليف .

وأوضح دروزة أن الملكية وبالتوازي من إنخفاض إيراداتها التشغيلية بنسبة 9 بالمائة، لكنها عملت على تخفيض نفقاتها التشغيلية بنسبة 6 بالمائة، والتي تراجعت من 1ر559 مليون دينار في عام 2015 إلى 7ر527 مليون دينار في عام 2016، ما أدى إلى أن الشركة إستطاعت في الجانب التشغيلي تحقيق ربـــــح تشغيلي صافي (Operating Profit) بلغ خمسة ملايين دينار، مقارنة مع 6ر29 مليون دينار قيمة الربح التشغيلي الصافي للعام 2015، بينما وصلت قيمة مجمل الربح (Gross Profit) إلى 6ر70 مليون دينار مقابل 9ر98 مليون دينار لعام 2015 وبنسبة إنخفاض بلغت 29 بالمائة.

وأكد أنهُ بالرغم من الإنخفاض في الإيرادات فإن الأرباح التشغيلية الصافية التي سجلتها الشركة عام 2016 تظل مؤشراً على قدرة الملكية على الإستمرار في المحافظة على مكانتها التنافسية وحصتها في أسواق السفر المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال إن مما يبعثُ على الإرتياح أن شركتنا تتمتع بمكانة تشغيلية منافسة، حيث تشغل الشركة أسطولاً حديثاً من الطائرات لا يتجاوز معدل أعمارها خمس سنوات، وهذا يعتبر واحداً من أفضل المعدلات العالمية، ذلك أن دخول سبع طائرات حديثة الصنع من طراز بوينغ 787 (دريم لاينر) كان عاملاً مهماً في تنافسية الخدمات، حيث إنضمت مع نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي الطائرتين السادسة والسابعة من هذا الطراز واللتين دخلتا على أساس الإستئجار الرأسمالي أو التمويلي الذي ينتهي بتملك هذه الطائرات، فيما دخلت الطائرات الخمس الأولى من الطراز ذاته على أساس الإستئجار التشغيلي .

وبيّن أن الملكية الأردنية عملت خلال عام 2016 على متابعة تنفيذ قرار الهيئة العامة للشركة المتخذ في شهر أيار من عام 2015 والذي تضمن إعادة هيكلة رأس مال الملكية من خلال تخفيضه أولاً من 4ر84 مليون دينار ليصبح 4ر46 مليون دينار ومن ثم زيادة رأس مال الشركة المصرح به بواقع 200 مليون دينار ليصبح 4ر246 مليون دينار، حيث تمت إجراءات تخفيض رأس المال وزيادة رأس مال الشركة المصرح به، ومن ثم سارت الشركة بإجراءات زيادة رأس المال المكتتب به على مرحتلين متساويتين تم إنجاز المرحلة الأولى منهما .

أما الشريحة الثانية من خطة رفع رأس مال الشركة والبالغة قيمتها 100 مليون دينار / سهم فإنهُ من المتوقع أن يتم بدء عملية الإكتتاب بها خلال النصف الثاني من العام الحالي وإستكمالها في العام المقبل.