اخبار الاردن الفائزات بانتخابات تجمع لجان المراة الوطني (أسماء)

-الاصلاح نيوز

أجرى تجمع لجان المرأة الوطني الاردني انتخابات المقررات في كافة محافظات المملكة واعلن عن الحائزات على أعلى الاصوات على مستوى المحافظة.

والفائزات هن كالتالي :عن محافظة العاصمة هيام حسن سرور الشبلي وعن محافظة البلقاء الفيرا اسكندر جريسات وعن محافظة مادبا بسمة ابراهيم اصليح وعن محافظة الزرقاء حياة مبارك الزواهرة وعن محافظة اربد هدى “محمد سعيد” بركات نصير وعن محافظة جرش روان ابراهيم يوسف ابو ملوح وعن محافظة المفرق الدكتورة عالية خلف اخو إرشيدة وعن محافظة عجلون المهندسة زينب احمد المومني وعن محافظة الكرك ميسون كمال المبيضين وعن محافظة الطفيلة هدى نواش الشحادات وعن محافظة معان فدوى عطا السني وعن محافظة العقبة نداء حمدي الشويخ. وكانت سمو الاميرة بسمة بنت طلال رئيسة اللجنة العليا لإدارة انتخابات تجمع لجان المرأة الوطني الأردني في المحافظات برئاسة القاضية احسان بركات وعضوية كل من :ابتسام الايوبي والدكتورة حنان ابراهيم وسلام الحسبان/ الامينة العامة لتجمع لجان المرأة الوطني الأردني.

وجرت الانتخابات بإشراف لجان مركزية برئاسة مدراء التربية والتعليم في مختلف محافظات المملكة والذين قاموا بدورهم بتشكيل لجان فرعية من موظفي مديريات التربية والتعليم في المناطق التي تمت فيها الانتخابات حيث تم الاقتراع في عدد من مدارس المحافظات.

ويذكر ان تجمع لجان المرأة الوطني الاردني هو هيئة وطنية شعبية يعمل على النهوض بمستوى المرأة الاردنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كافة محافظات المملكة من خلال التوعية والتدريب والمساندة واقامة مشاريع بنهج تشاركي يعتمد مبدأ تساوي الحقوق وتكافؤ الفرص.

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