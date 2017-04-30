وفاة و111 إصابة

-الاصلاح نيوز

تعاملت المديرية العامة للدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال الـ (24) ساعة الماضية مع(152) حادثاً مختلفاً في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها(111) إصابة ووفاة شخص اثر حادث تدهور .

في حين تم التعامل مع (450) حالة مرضية مختلفة .

وذكرت مصادر إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني أهم الحوادث التي تعاملت معها خلال الـ(24) ساعة الماضية .

وفاة شخص اثر تدهور تركتور زراعي في اربد

توفي شخص يبلغ من العمر (77) عاماً نتيجة إصابته بكسور وجروح بالغة في الجسم اثر تدهور تركتور زراعي بمنطقة حرتا، حيث قامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني اربد بإخلاء الوفاة إلى مستشفى اليرموك الحكومي.

إصابة (7) أشخاص اثر حادث تصادم في محافظة البلقاء

تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء مع حادث تصادم وقع بين بكب ومركبة صغيرة على مثلث العارضة، نتج عنه إصابة (7) أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير ة إيمان الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة .

إصابة (5) أشخاص اثر حادث تصادم في محافظة العاصمة

تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حادث تصادم وقع بين (3) مركبات على إشارة التجمعات باتجاه سحاب، نتج عنه إصابة (5) أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى التوتنجي ومستشفى البشير الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة .

إصابة (5) أشخاص اثر حادث تدهور في محافظة المفرق

تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق مع حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات على طريق رحاب ـ المفرق ، نتج عن الحادث إصابة (5) أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى المفرق الحكومي ، وحالتهم العامة متوسطة .