ترمب: التزمنا “بكل الوعود التي قطعناها”

-الاصلاح نيوز

قال الرئيس الاميركي دونالد ترمب خلال خطاب بمناسبة مرور الـ100 يوم الأولى على توليه الرئاسة إنه التزم ‘بكل الوعود التي قطعها’، ووجه انتقادا حادا لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما، التي قال إنها ‘تركت وراءها الفوضى’.

وبشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، أكد ترمب أنه سيعيد التفاوض حولها، مضيفا قوله: ‘إذا لم نتوصل إلى اتفاقية جيدة وعادلة بالنسبة لبلادنا وعمالنا سنلغيها’.

وأكد الرئيس أن السوق المالية انتعشت بشكل كبير وتم خلق 48 ألف فرصة عمل جديدة منذ توليه الرئاسة.

وأبدى الرئيس عزمه على محاربة الجريمة في البلاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتعهد ببناء الجدار الذي يفصل الولايات المتحدة عن المكسيك، في خطوة لحماية البلاد من المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح ترمب أنه منذ انتخابه، تم تسجيل انخفاض غير مسبوق بنسبة 73 بالمئة في عدد المتسللين عبر الحدود الجنوبية للبلاد.

وقال ‘إن الرسالة واضحة بالنسبة للجميع. إذا حاولت الدخول بطريقة غير شرعية للولايات المتحدة، فيستم توقيفك ووضعك في السجن’، وردد: ‘لن نسمح لهم بدخول بلادنا’.

ترمب أكد قوله: ‘نعمل على مدار الساعة لحماية بلادنا من الإرهاب، لذلك نحن نسعى إلى وقف منح تأشيرات لأشخاص يريدون الإضرار ببلادنا’.

وتابع: ‘رأينا الهجمات من 11 أيلول مرورا ببوسطن وسان برناردينيو ونرى ما يحدث في دول أخرى. لن نقبل أشخاصا يؤذون الأميركيين الأبرياء’.

وفي ما يتعلق بنظام الرعاية الصحية’ أوباما كير’، قال ترامب ‘سنعمل على إنقاذ الرعاية الصحية للأميركيين، وإلغاء واستبدال تلك الكارثة المعروفة باسم ‘أوباماكير ونمنح الأميركيين حرية اقتناء التأمين الصحي الذي يريدونه.