إفتتاح عيادة “أبولو” التجميلية الضخمة والأولى بالأردن

-الاصلاح نيوز

تحت رعاية سيادة الشريفة بدور بنت عبد الإله تم افتتاح مركز أبولو للعناية بالشعر والبشرة وطب الأسنان بحلته الجديدة وذلك بمناسبة مرور 23 سنة على تأسيسه في الاردن واشار مدير العام المركز الدكتور عزمي بلوطة بالتقنيات الحديثة المستخدمة في زراعة الشعر والعناية بالبشرة واشار بدورة الي مادة AC:1 وهي مادة تعمل على استنساخ بصيلات الشعر من خلال حقنها

واشارت الاستشارية الدكتورة سمر ابو صفية الي استحداث جهاز جديد لإزالة الشعر بالليزر بدون الم وبنتائج مضاعفة

وقد قامت أدارة المركز بتقديم عدد كبير من الهدايا خلال الحفل على الحضور

وفي نهاية الحفل تم تقديم درع المركز الي راعية الافتتاح الشريفة بدور بنت عبد الإله