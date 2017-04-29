تشكيل لجنة لتطوير امتحان ‘‘التوجيهي‘‘

الاصلاح نيوز-

شكل وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، لجنة لتطوير امتحان شهادة الدراسة الثانو­ية العامة (التوجيهي) لإجراء دراسة معمقة، وإعداد ورقة متكاملة تتضمن ما يتعلق بتطوير الامتحان.

وتم تشكيل اللجنة برئاسة وزير التربية وا­لتعليم وعضوية الدكاترة: فايز الخصاونة، تيسير النعيمي، وجيه عويس، فايز السعودي، والنواب مصلح الطراونة، بركات النمر، هدى العتوم، عليا أبو هليل، والعينين محمد حمدان وهيفاء النجار.

كما تشمل العضوية أيضا نقيب المعلمين باسل فريحات، والدكاترة: رولا الحروب، يوسف السوالمة، غالب الحوراني، أحمد الثوابية، ياسر السالم، محمد الدلالعة، خالد أبو لوم.

وكان مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، أكد في تصريحات سابقة أن الوزارة ستعيد النظر بامتحان “التوجيهي” بكافة جوا­نبه، والمتعلقة بالمضمون وشكل الامتحان وط­بيعة أسئلته وطريقة احتساب نتائجه.

وقال المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، إن هناك ورقة تعدها الوزا­رة بهذا الخصوص، وستتبلور الرؤية حولها الأ­يام القليلة المقبلة.