الصفدي ولافروف: الحل في سورية سياسي وليس عسكريا

الاصلاح نيوز-

أتفق وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم أن لا حل عسكريا للأزمة السورية وعلى ضرور تكثيف الجهود من أجل التوصل لحل سياسي يقبله السوريون.

وأكد الوزيران خلال لقائهما في موسكو حرص البلدين تطوير العلاقات الثنائية التي تتطور بشكل مستمر بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد الصفدي ولافروف ضرورة إيجاد أفق سياسي للتقدم نحو حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يضمن الحرية والدولة للفلسطينيين والأمن لإسرائيل.

وشدد الصفدي على أن المملكة تريد حلا سياسيا في سورية يضمن تماسك سورية ووحدتها الترابية واستقلال قرارها وخلوها من المنظمات الإرهابية ومن الميليشيات المذهبية والطائفية.

واعتبر وقف القتال على جميع الأراضي السورية أولوية يجب بذل كل جهد ممكن لتحقيقها خطوة نحو إيجاد الحل السياسي المرتكز إلى مخرجات جنيف ١ وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤ والذي يؤدي إلى واقع سياسي يقبله الشعب السوري الشقيق.

وأشار إلى أهمية محادثات أستانا التي تشارك فيها المملكة بصفة مراقب في التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار يمهد لتحقيق الزخم المطلوب للتوصل الى اتفاق سياسي في إطار مفاوضات جنيف.

وأكد وزير الخارجية ان التوصل إلى حل سياسي يتطلب انخراطا وتنسيقا أميركيا روسيا ينتج خطوات عملية وفاعلة نحو تحقيق هذا الحل.

وشدد الصفدي على أن حل الصراع الفلسطيني هو شرط تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، لافتا إلى أن السلام الذي يضمن حق الفلسطينيين في الدولة المستقلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية خيار استراتيجي عربي أكدته قمة عمان.

وأشار إلى إعادة قمة عمان إطلاق مبادرة السلام العربية التي تشكل الطرح الأكثر شمولا لتحقيق السلام الشامل والدائم.

وبحث الصفدي ولافروف الخطوات التي يتخذها البلدان لزيادة التعاون الاقتصادي، خصوصا في محالات التجارة والطاقة والتعليم والبنية التحتية.

وثمن لافروف الدور الذي تقوم به المملكة بقيادة جلالة الملك في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام وفي محاربة الإرهاب الذي اتفق الوزيران أهمية تكاتف جميع الجهود من أجل القضاء عليه خطرا مشتركا على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.