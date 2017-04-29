الاردن يستورد “قهوة وشاي” بقيمة 60 مليون دولار من كينيا

الاصلاح نيوز-

اسفر اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري الموقع بين الاردن وكينيا أخيراً، عن صفقة تجارية ضخمة يلتزم فيها الاخير بتصدير ما قيمته 60 مليون دولار من سلعتي القهوة والشاي.

وشدد البلدان خلال الاجتماع الاخير في العاصمة عمان، وفق ما ذكره موقع ‘ستاندرد ديجتال’، على ضرورة زيادة حجم التجارة وتدفق الاستثمارات بين البلدين، الى جانب توقيع اتفاقات عدة في مجالات التنمية الصناعية والمجمعات الصناعية والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة والإسكان والتنمية الحضرية والتجارة والاستثمار وغيرها.

وجاءت هذه الصفقة عقب توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كينيا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.