الأشغال الشاقة المؤبدة لقاتل طليقته وشقيقها في الزرقاء

الاصلاح نيوز-

قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع شاب عشريني بالأشغال الشاقة المؤبدة والتي تقضي بحبسه خمسة وعشرين عاما لقيامه بقتل طليقته وشقيقها وابنه.

وفي التفاصيل فان المتهم البالغ من العمر 29 عاما كان على خلاف مع طليقته المغدورة البالغة من العمر 19 عاما حول اعادتها لعصمته حيث اشترط اهلها لإعادتها لعصمته دفع مهر جديد فيما رفض هو، واثناء تواجده للتفاهم مع اهلها حول هذا الموضوع تفاقم الخلاف بينه وبين شقيقها فاطلق النار عليه وتدخلت طليقته عندها فاطلق النار عليها ثم اطلق النار على ابنه البالغ من العمر 5 سنوات ثم اطلق النار على نفسه الا ان العناية الالهية شاءت ان يبقى هو وابنه على قيد الحياة فيما توفيت طليقته وشقيقها.

وقررت المحكمة بهيئتها التي ترأسها القاضي ماجد الرفايعة وعضوية القاضيين محمد البلوش ونواف السمارات وحضور مدعي عام الجنايات احمد الكناني ادانته بجناية القتل الواقع على اكثر من شخص ووضعه بالأشغال الشاقة المؤبدة وادانته بجناية الشروع بقتل ابنه ووضعه بالأشغال الشاقة 7 سنوات.

وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت تنفيذ العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة المؤبدة.