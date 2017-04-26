الحنيفات: %3 نسبة متبقيات المبيدات بالمنتجات الزراعية المحلية

الاصلاح نيوز-

نفى وزير الزراعة خالد الحنيفات وجود أي “إشكالية” صحية في المنتَج الزراعي الأردني، سواء أكان مطروحاً في السوق المحلية أم مجهزاً للتصدير للخارج، مؤكدا خضوع المنتج إلى 15 ألف فحص يتعلق بمتبقيات المبيدات وآثارها، فيما أشار إلى أن نسبة تلك المتبقيات لا تتجاوز 3 %.

جاء ذلك خلال لقاء الحنيفات السفير الإماراتي بلال البدور أمس، لبحث أوجه التعاون الثنائي في المجال الزراعي وخصوصا الصادرات الزراعية لدولة الإمارات.

وخلال اللقاء، أطلع الحنيفات السفير الإماراتي على خطط العمل التي تنفذها الوزارة للمراقبة على المنتجات الزراعية والجهود المبذولة لتعزيز الرقابة وزيادة الحملات الإرشادية، وتوعية المزارعين طيلة فترة مواسم الإنتاج في كافة محافظات المملكة. ولفت إلى أن المختبرات المحلية مؤهلة وتستند إلى أفضل المعايير العالمية، فيما طرحت الحكومة أول من أمس عطاء لتجهيز مختبرات المنتجات الزراعية بقيمة نصف مليون دينار، لضمان اعتماد أحدث الطرق وأسرعها في تحليل متبقيات المبيدات.

وأشار الوزير إلى وجود حزمة من الإجراءات التي تعتزم وزارة الزراعة القيام بها، بهدف تفعيل الأنظمة والقوانين في هذا المجال، من خلال حملات توعوية لتثقيف المزارعين بأهمية مواكبة المتطلبات والمعايير الدولية في تحليل متبقيات المبيدات.