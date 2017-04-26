الذهب يصعد من أدنى مستوى في أسبوعين

الاصلاح نيوز –

صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد انخفاضها لأدنى مستوى في أسبوعين لكن بعض المحللين يتوقعون المزيد من التراجع في الأسعار مع انحسار المخاوف السياسية.

وبحلول الساعة 1005 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1264.40 دولار للأوقية (الأونصة).

ووصل الذهب في وقت سابق من الجلسة إلى 1260.90 دولار للأوقية وهو أضعف مستوى منذ 11 نيسان(أبريل).

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1265.80دولار للأوقية.

وفقد الذهب نحو ثلاثة بالمئة منذ لامس أعلى مستوى في خمسة أشهر يوم 17 نيسان(أبريل).

وتبددت المخاوف بشأن الوضع السياسي في فرنسا بعد فوز مرشح الوسط إيمانويل ماكرون بالجولة الأولى لانتخابات الرئاسة في حين انحسر القلق من توقف العمل بأجهزة الحكومة الأميركية مما قلص الشهية للذهب وهو من أصول الملاذ الآمن.

وتضرر الذهب أيضا بالإقبال على الأصول عالية المخاطر مع صعود البورصات العالمية لمستويات قياسية اليوم بعد نتائج أرباح قوية وتوقعات بخفض الضريبة للشركات الأميركية.

واستقر السعر الفوري للفضة عند 17.55 دولار للأوقية بعد انخفاضها لأدنى مستوى في شهر عند 17.49 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 949 دولارا للأوقية وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 801.50 دولار للأوقية.-(رويترز)