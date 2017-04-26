القبض على شخصين قاما بسرقة مبلغ 50 ألف دينار بأسلوب التتبع

الاصلاح نيوز-

ألقت ادارة البحث الجنائي / شعبة بحث جنائي اقليم العاصمة القبض على شخصين قاما بسرقة مبلغ (50،000) دينار بأسلوب التتبع لاحد الاشخاص بعد خروجه من احد محال الصرافة واستغلال تركه للمبلغ داخل مركبته .

وحول التفاصيل ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الامن العام أنه وبتاريخ 19/4/2017م وبناء على الشكوى المقدمة لقسم بحث جنائي وسط عمان من احد الاشخاص ومفادها استلامه مبلغ (50،000) دينار من احد محلات الصرافة في العاصمة عمان وانه قام بعد ذلك بترك المبلغ داخل المركبة وغادر لقضاء بعض الحاجيات الا انه تفاجأ ولدى عودته بقيام مجهولين بكسر زجاج المركبة وسرقة المبلغ منها بالكامل .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام انه ومنذ اللحظة الاولى لتلقي البلاغ فقد تم تشكيل فريق تحقيق في الحادثة وباشر الفريق عمله فوراً ، ونتيجة للبحث والتحري وجمع المعلومات بكافة الطرق وقع اشتباه المحققين على شخصين من أرباب السوابق الجرمية و تمت متابعتهما ورصدهما الى ان تم القاء القبض عليهما، وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بارتكاب قضية السرقة بعد تتبع المشتكي وبالاشتراك مع اشخاص اخرين ما زال البحث جارياً عنهم، وضبط بحوزة المقبوض عليهم مبلغ عشرة الاف دينار، وما زال التحقيق جارياً .

هذا وتهيب مديرية الامن العام بالاخوة المواطنين وخصوصاً التجار منهم انه وفي حال حيازتهم لمبالغ مالية كبيرة المحافظة على أمنهم المالي من مخاطر جرائم السرقة بأسلوب التتبع، وذلك عن طريق اخذ الحيطة والحذر ومرافقتهم لأحد الاشخاص الثقة وعدم التجول بالمبلغ لوحدهم او تركه داخل المركبات وعدم الخوض في أحاديث مع أشخاص غير معروفين، لان بعضها يقصد منه المشاغلة بغية انتهاز الفرصة للسرقة .